Cuatro meses sin pistas de José María Moreno

José María Moreno salió a pescar por las aguas de la Bahía de Algeciras en una pequeña embarcación de fibra de vidrio en la mañana del 2 de agosto y, desde entonces, su familia vive pegada al teléfono esperando con angustia una llamada o una pista que no llega. El próximo domingo se cumplirán cuatro meses desde la desaparición de este vecino de Algeciras, de 38 años, al que sus allegados buscan sin perder la esperanza aunque apenas haya pistas o un hilo del que tirar.

“Somos gente de mar. José María salía habitualmente a pescar o a bucear. Esa mañana soplaba poniente fuerte y le dijimos que no se echara a la mar. Pero salió y, desde entonces, no sabemos nada más”, relata Carmen Moreno, hermana del desaparecido.

José María se embarcó aquella mañana –prosigue su hermana– en una modesta embarcación prestada de cuatro metros de eslora y un motor de 40 caballos que zarpó sobre las 8:30 desde la dársena del Saladillo, a la altura del restaurante El Pargo. Llevaba consigo su DNI pero no un teléfono móvil “porque ya se le habían averiado unos cuantos con el agua” aunque su familia dice desconocer si aquella mañana salió solo o acompañado. Ahí se pierde su rastro.

Sus familiares relatan que vestía un chándal, no llevaba teléfono pero sí su documentación

“Por la noche nos comenzó a extrañar que no apareciese. No llevaba ropa de abrigo como para estar tantas horas fuera. A veces se quedaba bastante tiempo, pero ese día no llevaba suficiente ropa. Sobre las once de la noche comenzamos a extrañarnos. Desde entonces, no sabemos nada. Fuimos a la Policía Nacional que inició una investigación pero por ahora no ha dado resultados”, destacan los familiares, quienes recurren ahora a Europa Sur con la intención de difundir el caso y la imagen del desaparecido. “Queremos que no caiga en el olvido. Estamos convencidos de que algo le pasó, de que no se marchó voluntariamente. Quizás un golpe de mar o quizás sufrió algún tipo de desvanecimiento”, prosigue su hermana.

Las primeras pesquisas para buscarle se centraron en los hospitales y en su entorno más cercano, según consta en la denuncia interpuesta en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Algeciras. “Nos ha llegado alguna pista que le situaba en Barcelona, pero resultó ser falsa”, comenta Carmen Moreno, quien pide a los ciudadanos que se dirijan a la Policía Nacional si tienen algún indicio fiable.

En el momento de su desaparición, José María Moreno vestía un pantalón de chándal negro y una sudadera blanca. Lucía una perilla recortada y cabello castaño corto. “No tiene hijos y se dedica a la pintura y otras pequeñas labores y reparaciones. Sus compañeros le están esperando desde entonces. No perdemos la esperanza”, insisten sus parientes, quienes esperan que puedan saber algo en los próximos días, antes de su cumpleaños que se celebraría el próximo 16 de diciembre.

Si tiene alguna pista o indicio, contacte con la Policía Nacional (Teléfono 091)