Créditos empresariales en España y los cambios de la industria para al 2021

El sector privado español necesita financiamiento, esto es una realidad de la que pocas empresas y autónomos pueden escapar durante el recrudecimiento de la pandemia. Es por esto que la industria financiera y el sector de los créditos y préstamos están siendo monitoreados constantemente por quienes dependen de ellos para sobrevivir.

Pero, ¿qué podemos esperar de cara a los próximos meses? Aunque inicialmente no parece una situación alentadora, sí sería lo suficientemente clara como para que los españoles puedan tomar las previsiones necesarias al momento de solicitar financiamiento. Esto es lo que debes saber:

Créditos en España, los más caros

Lo primero que debe acotarse es que los créditos en España estarían entre los más costosos de la eurozona (en cuanto a tasas de interés se refiere), con gran parte de la polémica surgiendo de los denominados "préstamos revolving", que estarían casi 3 puntos porcentuales por encima de los que se comercializan en la región, ubicándose sobre el 18%.

Este tipo de financiamiento ya había causado revuelo en el pasado, con el Tribunal Supremo incluso considerándolos "usureros" por ubicar sus tasas de interés casi en 20%. Luego del fallo de las autoridades, esta descendió hasta la cifra previamente mencionada, pero siguieron considerándose una opción demasiado costosa.

En un trabajo publicado por la comparadora financiera Finbino, el especialista en finanzas Antonio Gallardo comenta que los préstamos revolving no son peores ni mejores que los tradicionales, sino que tienen un uso distinto. Estos son una línea de crédito para cubrir un desequilibrio financiero y no un gasto particular, por lo que hay que saber cuándo solicitarse.

¿La banca tradicional ya no es suficiente?

A pesar de que las empresas españolas están entre las más necesitadas de la región, serían también las que menos ayuda han recibido por parte de la banca tradicional en la eurozona.

Así fue anunciado por el Banco Central Europeo (BCE) a inicios de febrero según un reportaje publicado por ABC, explicando que el paquete de estímulo apenas alcanzó el 1,3% del producto interior bruto (PIB), casi 3 puntos porcentuales por debajo del promedio del continente.

Esto ha llevado a que el sector de la tecnología financiera (Fintech, como se le conoce internacionalmente) crezca a pasos agigantados, con más de una decena de actores importantes posicionándose en el territorio para brindar ayuda a las empresas que están en búsqueda de financiamiento.

Las ayudas no son para todos

Finalmente, hay que recordar que los préstamos con aval del ICO serían cada vez más escasos gracias a nuevas regulaciones que están llevando a las entidades bancarias a ser "menos generosas". De acuerdo a reportes recientes, la necesidad de capital de las empresas locales ya alcanzaría los 90 millardos de euros.

Esperan que el plan de financiamiento esté listo para finales de febrero, pero aún existen discrepancias sobre cuáles deben ser los requerimientos que deben cumplir los solicitantes. Donde sí están de acuerdo las entidades españolas es que el alto nivel de deuda nacional impide brindar créditos con tantas facilidades como ocurre en países vecinos.

La situación de los créditos en España no se está volviendo más compleja, como muchos asumen, sino que está evolucionando para adaptarse a una demanda cada vez mayor y a una oferta que se limita con el pasar de los meses.

Las iniciativas que surjan a nivel estatal y las alternativas financieras que se posicionen de cara a los próximos meses serán las que determinen el futuro de esta industria en nuestro país.