La Coordinadora por la Sanidad advierte de la falta de una enfermera de Diabetes en Algeciras

La Coordinadora Comarcal en Defensa de la Sanidad Pública ha advertido que la Unidad de Diabetes del Hospital Punta de Europa de Algeciras se ha quedado con una sola enfermera especializada y que además está a punto de jubilarse.

El colectivo asegura en un comunicado que ya avisó a principios de año, en una reunión mantenida con Isabel Paredes (delegada territorial de Salud de la Junta de Andalucía) y Jesús Fernández Galán (director gerente del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste), de las jubilaciones de las dos enfermeras especializadas "que desde hace años han llevado tan diligentemente" la Unidad de Diabetes del Hospital.

"Ambas son esenciales tanto para el programa de educación en diabetes como en la fase de diagnóstico, como para el posterior tratamiento y prevención de graves complicaciones", explica la Coordinadora, que pidió que, "dada la importancia del buen manejo de los pacientes con esta enfermedad crónica, era necesario contar con personal de enfermería formado y conocedor del funcionamiento de la unidad preparado para este relevo".

"Desde hace semanas, una de las dos enfermeras especializadas se ha jubilado y tal como se temía, no se ha formado a nadie para el cambio, no ha sido sustituida y no hay expectativas de que se haga en breve. Para colmo de la negligente gestión, la pasada semana la Coordinadora trasladó formalmente por escrito a la gerencia dos preguntas. El Sr. Fernández no se ha dignado ni a contestar ni a la cuestión de cuándo se va a sustituir a la enfermera jubilada ni a la de que por qué en el Campo de Gibraltar hay un índice tan bajo de colocación de sistemas de monitorización flash. Este aparato está indicado para medir los niveles de glucosa en el líquido intersticial en sujetos con diabetes mellitus. A nivel andaluza la media de colocación de los sensores ronda un 50% y en el Campo de Gibraltar no llega al 10%", subraya la coordinadora.

El colectivo de usuarios de la Sanidad del Campo de Gibraltar entiende que la situación actual de la Unidad de Diabetes del Hospital Punta Europa "es muy grave y si no se remedia en breve será crítica, pues no se ha sustituido a la experta en tratar a los pacientes con diabetes tipo 1 mayores de 18 años que, además, venía poniendo los Sistemas Flash de monitorización de los niveles de glucosa a falta y en unos meses se jubilará la otra enfermera, encargada de las embarazadas y de los menores".

"Otra muestra más del maltrato que reciben los pacientes diabéticos es la dificultad para que las revisiones se las realicen en tiempo y forma el especialista en endocrinología y no el médico de familia, como viene sucediendo y que esta Coordinadora no ha cesado de denunciar a la gerencia. El abandono de los enfermos crónicos por diabetes es patente y el riesgo para su salud también. Las consecuencias son terribles porque estamos hablando de una enfermedad tan seria como la diabetes, la enfermedad crónica más prevalente en el momento actual", continúa.

"El 15,3 por ciento de la población adulta andaluza mayor de 18 años tiene diabetes, lo que supone que hay un total aproximado de un millón de personas con diabetes en Andalucía. Las complicaciones cardiovasculares asociadas producen un elevado coste social y sanitario reduciendo de forma significativa la calidad de vida de los pacientes y de sus familias, y constituyen la primera causa de mortalidad en los países desarrollados. Las complicaciones relacionadas con el pie diabético tienen un coste económico más elevado, ya que consumen aproximadamente un 20% de los recursos destinados a la atención de estos pacientes. De ahí, la importancia de mantener el cuidado de estos pacientes crónicos", prosigue.

"El 20% de los pacientes con diabetes sufren el riesgo de amputación de sus extremidades inferiores. Intervenciones dirigidas hacia su prevención como el control exhaustivo, la educación de las personas con diabetes y sus familiares, así como de los profesionales de la salud, han demostrado reducir las amputaciones de extremidades inferiores entre un 50 y un 85%. De ahí, la necesidad de que estas dos profesionales sean cubiertas por otras personas especializadas en esta patología y experta en Sistemas Flash de monitorización de los niveles de glucosa", concluye.