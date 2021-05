La Coordinadora Comarcal llama a la manifestación por la sanidad pública este viernes en Algeciras

Los ciudadanos de la comarca están convocados este viernes a una nueva manifestación en protesta por la falta de recursos en la sanidad pública y para reclamar un refuerzo de los servicios. La entidad convocante, la Coordinadora Comarcal en Defensa de la Sanidad Pública, ha hecho un llamamiento a participar en una manifestación "silenciosa y segura", que se iniciará en la Rotonda del Varadero de Algeciras a las 17:00 con destino a la Plaza Alta.

Como en anteriores movilizaciones, la manifestación irá encabezada por los taxistas y delante de la pancarta principal irán las personas con movilidad reducida. Le seguirán las pancartas de colectivos de salud, vecinales, sociales y ciudadanía.

La manifestación comenzará en la Rotonda del Varadero a las 17:00, continuará por el Puente de la Conferencia, el Paseo Marítimo y Avenida Virgen del Carmen, seguirá por la Avenida Capitán Ontañón, calle Blas Infante y calle Regino Martínez, para finalizar en la Plaza Alta. "Para preservar al máximo la seguridad de las y los participantes se guardará la distancia de seguridad, se deberá ir con mascarilla y en silencio. Solamente se ondearán banderas blancas y se portarán pancartas con mensajes relacionados con la defensa de la sanidad pública", remarcan desde la Coordinadora.

Al llegar a la Plaza Alta, alrededor de las 19:00, se iniciará el acto con un homenaje a las personas fallecidas por Covid, posteriormente se dará lectura al manifiesto por parte de las personas representantes de la Coordinadora Comarcal en Defensa de la Sanidad Pública y para concluir, se hará un merecido reconocimiento a todas las personas que han realizado trabajos esenciales durante la pandemia.

Desde la Coordinadora se recuerda que "la situación en la que se encuentran el Hospital de Algeciras, el Hospital de la Línea y muchos centros de salud de la comarca es crítica y nos obliga a movilizarnos para exigir nuevamente que se solucionen nuestros problemas sanitarios, no podemos permitirnos claudicar porque nuestra salud y la del resto de la ciudadanía está en juego, sobre todo la de las personas que no pueden permitirse un seguro privado. Si antes de la crisis sanitaria que ya vamos superando estábamos al límite, si ahora no se remedia y se actúa, difícilmente se le pueda dar respuesta a las necesidades que había y a las que han surgido como consecuencia de las graves secuelas que el coronavirus ha dejado en miles de personas".

La plataforma llama a los residentes en la comarca a protestar porque "si con lo vivido y la situación actual que atraviesa la sanidad pública mañana no salimos en masa a la calle, estamos permitiendo que sigan dilapidando el presupuesto público en derivaciones y cargándose nuestro tocado sistema público de salud, ya no hay esperanza de futuro".