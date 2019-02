Canción triste en el Conservatorio de Algeciras

Cuando a principios de curso estos niños y niñas comenzaron a estudiar música en el Conservatorio Paco de Lucía de Algeciras se veían a estas alturas tocando las primeras notas de sus canciones favoritas. Han pasado varios meses, están en la segunda evaluación y esa ilusión se ha ido al traste hasta convertirse en una pesadilla para todos. Lo que suena cada día es la canción más triste para estos jóvenes aspirantes a músicos. No es solo que no estén interpretando sus temas favoritos, es que ni siquiera han cogido todavía el instrumento, el fagot.

En el Conservatorio algecireño no hay profesor de fagot. Ni va a haber. Y los responsables del centro y la Junta de Andalucía no han sido capaces de darles una solución todavía, varios meses después, a un problema que la tiene y bien fácil. Basta con realojarlos en otros instrumentos donde no están todas las plazas ocupadas. Pero al parecer existe una norma que dice que no se puede cambiar de instrumento hasta el segundo año de estudio. Y la norma parece que está por encima de la educación de los chicos y chicas de este centro que no levanta cabeza desde su fundación.

Los padres se sienten discriminados y engañados. ¿Por qué? Muy fácil. El profesor de fagot que había a principios de curso -llegó a dar un par de clases- se marchó porque le ofrecieron media jornada, en lugar de la completa, y esta persona se tuvo que marchar a Castellón porque el sueldo no le daba para vivir aquí. Lo que le dijeron a los padres es que estaba de baja por enfermedad, luego que se había solicitado un sustituto porque la ausencia iba a ser larga. Nunca les dijeron la verdad: que en la bolsa de trabajo de fagot no había ni una sola persona. Es decir, que no iba a llegar ningún profesor. "Esto nos ha conllevado un perjuicio y supone una discriminación respecto a otros alumnos que sí están llevando el curso con normalidad", afirma la madre de uno de los afectados, "por el simple hecho de que les tocó un instrumento y no otro".

Hasta ahora estos doce chicos solo dan lenguaje musical. Del instrumento no tienen noticia. Hay más alumnos afectados de un nivel de fagot más avanzado.

Esta semana, algunos afectados se han reunido con la concejala de Cultura y parlamentaria andaluza, Pilar Pintor, y con la de Educación, Laura Ruiz, y técnicos de sus delegaciones. Se han comprometido a hablar con los nuevos responsables de la delegación en Cádiz de la Consejería de Educación, que acaba de cambiar de responsables con el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía. Quieren darle una solución, el problema es que ya es demasiado tarde, porque estos chicos no están ni siquiera calificados casi a mitad de curso.

Los padres también se han reunido con el parlamentario por Cádiz de Adelante Andalucía José Ignacio García, y con el concejal de Algeciras Sí Se Puede Alejandro Gallardo, así como con representantes del sindicato Ustea en el Campo de Gibraltar. “Vamos a exigir a partir de la semana que viene al nuevo delegado territorial de Educación que aborde este problema con urgencia, tomando las medidas legales necesarias para una cuestión que es de cajón, y es que el profesor de fagot debe sustituirse inmediatamente y que la Consejería acabe con esta situación de caos en las vacantes y las sustituciones”, dijo García. Los alumnos y alumnas no están dando unas clases que deberían recibir”, señala, por lo que anuncia que va a realizar una pregunta parlamentaria para conocer “cómo se ha hecho esa convocatoria, si se ha incluida en la convocatoria para enseñanzas de régimen especial y si se han buscado otras medidas legales que existen para que se cumpla el derecho del alumnado a tener un profesor o profesora de su especialidad”.

Este problema se suma a otras demandas históricas, como la de contar con un edificio propio. “Vamos a pedir a Landaluce que, ahora que el Gobierno de la Junta es de su mismo signo político, que desbloquee esta situación”, dijo Gallardo.

El proyecto de construcción de un Conservatorio en Algeciras viene de hace muchos años con nulos resultados. En 2014, el PSOE anunció una inversión de 6,3 millones para el edificio. En 2017, la cifra se redujo a 638 mil euros. El PP ha reclamado este proyecto en innumerables ocasiones.

En octubre del año pasado sucedió algo parecido al problema del fagot con los alumnos de flauta travesera. El problema se solucionó.