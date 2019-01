Conservas La Algecireña (y II)

Prosiguiendo con las funciones del Director Gerente: “Determinará el movimiento de los buques, horas de salida y llegada, así como también la elección y ampliación de las artes que deban emplearse. En los casos ordinarios dará parte semanal en papeleta autorizada con su firma de la producción de pescado, distribución que de él se haya hecho, producto que se haya obtenido, consumo de carbón y materias lubrificadoras. Llevará un libro por cada buque donde se anotarán todos los accidentes que a él se refiera. Hará llevar un libro de navegación a cada patrón, donde se anoten todos los acaecimientos y maniobras del buque".

"También llevará cada maquinista otro donde se anotaran los consumos por guardias de 4 horas de carbón y materias lubrificadoras, velocidad a que se ha navegado, horas que se haya estado fondeado, estado de los fuegos durante ellas. Estará facultado para extender los vales para que el carbón sea facilitado por el contratista dando siempre conocimiento de ello en el parte semanal al Consejo de Administración. El Director Gerente tendrá a su cargo el envío de los pedidos que se hagan del interior a la Sociedad y llevará la correspondencia a ello relativa, mientras otra cosa no disponga el Consejo de Administración. Siempre que sea necesario tendrá el deber de trasladarse a los puertos que se le designe. Dispondrá previo el conocimiento del Consejo de Administración, la época de varar los barcos y pintar sus fondos, así como las reparaciones que sean necesarias para el buen sostenimiento y conservación del material, del cual será el primer responsable".

"También dirigirá y ordenará todo lo que crea conveniente para la conservación de las artes y su reposición. Ningún accionista ni aún siéndolo miembro del Consejo de Administración estará facultado para ordenar nada en lo que se refiera a las atribuciones del Director Gerente, facultad que únicamente tendrá el Consejo de Administración reunido y siempre por conducto del Director Gerente, para la mejor unidad y cohesión en la marcha de la empresa. Siempre que crea conveniente saldrá a la mar, tanto para inspeccionar el trabajo de los buques, como para estudiar el cambio de pesquero u otros fines que estime convenientes, dando conocimiento con anticipación al Presidente del Consejo en el caso de que las circunstancias de hora y no urgencia lo permitan. Capítulo VI. Balance social rendición de cuentas y reparto de beneficios […] Capítulo VII. Del termino liquidación social. Capítulo VIII. Disposiciones Generales. Sin perjuicio de las atribuciones concedidas al Director Gerente en el presente Reglamento, el Consejo de Administración tendrá autoridad absoluta para entender y resolver todos los casos extraordinarios e imprevistos que se presenten, mientras no sea necesaria la reunión de la Junta General. Los anteriores Estatutos fueron aprobados en Junta General de accionistas celebrada en 23 de Junio del presente año (1902), y por esta escritura lo aprueban en todas sus partes ratificando y confirmando así mismo el Consejo de Administración ya nombrado en la cláusula 8ª de esta,a cuyo Consejo dan y confieren todas las facultades y atribuciones que de dichos Estatutos resultan. Tal es la Sociedad Anónima que los Señores comparecientes dejan establecida por la presente”.

Un día después de la constitución de la nueva empresa, los socios que forman el Consejo de Administración proceden a recoger en acta: “Algeciras a 18 de Julio de 1902 […], contrato aprobado por la Sociedad con el Director Gerente […], bajo las condiciones siguientes: Don Federico Ibáñez Valera, será el Director Gerente de la Sociedad de pesca denominada La Algecireña, hasta el día 31 de Diciembre de 1904. Si llegado este día no hubiese habido desavenencias entre el Señor Ibáñez y el Consejo de Administración podrá prorrogarse este contrato por dos años más siempre que estén de acuerdo ambas partes. El Señor Ibáñez se compromete a dirigir durante dicho tiempo con la mejor buena fé y actividad el negocio, aceptando desde ahora todas las responsabilidades que con arreglo al Código de Comercio y Reglamento de la Sociedad puedan caberle por negligencia, abandono o mala administración. Todas las diferencias que puedan haber entre el Señor Ibáñez y el Consejo de Administración, sino fuese de la competencia de éste, según el Reglamento será resuelto por la Junta General de accionistas. El Señor Ibáñez tendría de sueldo por la Dirección del negocio 7.500 pesetas anuales cobradas por mensualidades vencidas; además, disfrutará del 6% de las utilidades a repartir después de deducir el 5% de interés del capital y el 20% para fondo de reserva. Para deducir este 6% no se contará como gasto la adquisición de nuevo material, de buques ni máquinas. Si por causas ajenas a la voluntad del Señor Ibáñez tuviese que dejar la dirección del negocio, se compromete a presentar persona idónea que lo sustituya bajo su responsabilidad, reservándose el Consejo de Administración el aceptarla ó no. Los viajes que el Señor Ibáñez haga para asuntos de la Sociedad, previo acuerdo del Consejo de Administración, será por cuenta de aquella, la que le abonará los gastos que le proporcionen previa la correspondiente justificación de los mismos. Este contrato empezará á regir en todas sus partes desde el día de hoy”. Una de las primeras intervenciones del recién nombrado Director Gerente, fue la adquisición de los tres buques que serían la insignia de “La Algecireña”, los cuales fueron bautizados con los nombres nada equívocos de Algeciras, Carmen y Palma; dejando bien a las claras el sentimiento de la nueva empresa hacia su ciudad y el origen de la corporación conservera. Lógicamente la presencia de los nuevos buques, así como la apertura de las nuevas oficinas y almacenes, levantó entre la población algecireña una gran expectativa de empleo siempre tan necesario en una localidad como la nuestra tan tradicionalmente precaria del mismo.

Desgraciadamente los resultados y las previsiones económicas no se cumplieron y tras dos años de lucha para mantener en pie aquel proyecto local empresarial, comenzaron a cumplirse los requisitos recogidos en sus Estatutos para la disolución del proyecto, demostrando el balance anual que las pérdidas alcanzaban a la mitad del capital social.

Entre la primavera y el otoño de 1904, se reunieron los socios en varias ocasiones para analizar la situación, y antes de que el descalabro económico fuese mayor -y personas que normalmente se encontraban alejadas del mundo de los negocios pero que habían confiado sus ahorros en el proyecto, como por ejemplo los empleados García Palacios o Lorite Sabater se viesen económicamente perjudicados-, los socios tomaron la dolorosa decisión de liquidar la empresa, suprimiendo en primer lugar al Consejo de Administración.

Dos años tardó en hacerse efectiva la reseñada liquidación: “En Algeciras a 12 de Noviembre de 1906. Don Emilio Santacana y Mensayas y Don Antonio González Novelles [...], en representación de la Sociedad Anónima de pesca nombrada La Algecireña, con domicilio constituido en esta Ciudad, fecha 7 de Septiembre de 1902, como individuos de la Comisión Liquidadora de la expresada Sociedad designados por la misma en sesión de 20 de Septiembre de 1905, en cumplimiento de los acuerdos tomados en Junta general de Señores accionistas en 21 de Mayo y 16 de Octubre de 1904 [...], según certificaciones expedidas por el Secretario de dicha Comisión Liquidadora: Certificación: Don Francisco Coterillo Ojeda Secretario de la Comisión Liquidadora de la Sociedad Anónima de pesca La Algecireña. Certifico que en Junta general de Señores Accionistas celebrada el día 16 de Octubre de 1904, se acordó que la Comisión Liquidadora de ésta Sociedad que se nombró en 21 de Mayo del mismo año compuesta de los Señores: Don Ernesto Larios, Don Emilio Santacana, Don Luis Lombard y Don Baltasar Urra, se amplíe con los Señores Don Francisco Coterillo, Don Augusto Larios, Don Adolfo Casola y Don Antonio González Novelles, para que desde luego y con las facultades del suprimido Consejo de Administración, procedan con la mayor urgencia al cumplimiento del acuerdo tomado, llevando á la practica la liquidación general de esta Sociedad, haciendo cuantas operaciones sean necesarias con el indicado objeto”.

La principal medida que habría que adoptar sería la de salvar en lo posible la mayor cantidad de capital aportado, para lo cual: “Certificación: Don Francisco Coterillo Ojeda, Secretario de la Comisión Liquidadora de la Sociedad Anónima de pesca La Algecireña. Certifico: que reunida ayer en sesión la Comisión Liquidadora de la Sociedad con asistencia de los Señores Don Luís Lombard, Don Emilio Santacana, Don Antonio González Novelles y de mi el infrascrito Secretario, y expuesta la necesidad de designar y apoderar a dos personas para que en representación de esta Comisión puedan otorgar la correspondiente escritura de venta de los vapores Algeciras, Palma y Carmen, de la pertenencia de esta Sociedad, así como de todos los artefactos de pesca incluso las redes de la propiedad de la misma, fueron nombrados con tal objeto los Señores Don Emilio Santacana y Mensayas y Don Antonio González Novelles. Y para que conste expido esta certificación en Algeciras á 21 de Septiembre de 1905. Fdº.: Francisco Coterillo. Sello de la Sociedad”.

Ante la desesperada situación de la fallida empresa, rápidamente acudieron los expertos en aprovechar este tipo de liquidaciones: “Don Bernardo Navarro Cañizares comparece como apoderado especial de los Señores Don Prudencio Pallarés García, Don Casimiro Pérez y Virella y Don Pedro Gutiérrez Feu, en virtud del poder dado en la ciudad de Ayamonte (Huelva) a 4 de Septiembre de 1905 […], confieren poder a Don Bernardo Navarro y Cañizares, Capitán de Fragata con residencia en Madrid, para que con arreglo á las instrucciones que particularmente le tienen dadas lleve á termino la compra de los buques de que se hará merito que adquirirán por terceras partes iguales los comparecientes: los buques son uno nombrado Carmen, casco de hierro, aparejo de Pailebote y maquinaria de vapor alta y baja con un tonelaje neto de registro de 61 Tm; otro buque nombrado Palma, casco de hierro, aparejo de Pailebote, máquina de vapor de alta y baja, y tonelaje neto de 66 Tm; y otro que nombran Algeciras, casco de hierro aparejado de Pailebote, máquina de vapor en alta y baja, y 66 Tm, los tres buques de la matricula de Algeciras. Al efecto convenga con el dueño ó dueños de los expresados tres buques, su adquisición en el precio, forma de pago del mismo...".

Fue un proyecto bonito e ilusionante en el que participó un gran número de vecinos de Algeciras

Prosiguiendo el documento: “Los Señores Santacana y González Novelles, dicen que la Sociedad de pesca La Algecireña que representan debido al mal estado de sus negocios, en Junta general de accionistas celebrada en 21 de Mayo de 1904, acordó la liquidación de la Sociedad […] que entre los bienes propiedad de dicha Sociedad existe el buque de vapor que se describe á continuación: nombrado Carmen, construido en Hull (Ynglaterra) en el año 1893, casco de hierro, aparejo de pailebote, mide de eslora 31'10 m; de manga 6'45 m; y de puntal 3'40 m; tiene un tonelaje total de 158'40 Tm y netos 61'97 Tm. Tiene asignada a la señal distintiva H.F.M.N. y está inscrito en la Comandancia de Marina de esta Ciudad a nombre de la Sociedad de pesca La Algecireña, Y habiendo convenido la Comisión liquidadora de la Sociedad de La Algecireña, la venta del referido buque con los señores a quienes representa el Señor Don Bernardo Navarro Cañizares, designó á los individuos de la misma Señores Santacana y González Novelles, para que en nombre de la Sociedad efectuaran la enajenación, y con este objeto venden en calidad de perpetuidad, por terceras é iguales partes, a Don Prudencio Pallarés García, Don Casimiro Pérez Virella y Don Pedro Gutiérrez Feu, representados en este acto por su apoderado Don Bernardo Navarro Cañizares, el buque de vapor nombrado Carmen, la venta se hace en precio de 20.000 pesetas, que los representantes de la Sociedad vendedora confiesan tener recibida la misma de los compradores [...] en nombre de la Sociedad les otorgan la correspondiente carta de pago [...] Firman: Antonio Nouvelles y Emilio Santacana por la Sociedad de pesca nombrada La Algecireña, y Bernardo Navarro, por sus poderdantes".

Después vendrían las liquidaciones de los buques Algeciras y La Palma, además de la venta de las instalaciones de almacén y oficinas ubicadas en el muelle de la ciudad. Fue un proyecto bonito e ilusionante en el que participó un gran número de vecinos de Algeciras -y que recuerda históricamente el espíritu local que levantó la iglesia de la Palma o la plaza de toros La Perseverancia-, aunando esfuerzos impulsados por las gratas perspectivas que presentaba en nuevo siglo que acababa de nacer. Desgraciadamente aquel rasgo de lucha colectiva ciudadana puesto de manifiesto con la creación de La Algecireña, difícilmente volvería a repetirse entre los algecireños en el futuro. Pero esa es otra historia.