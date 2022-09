Conoce los números más buscados de la Lotería de Navidad

Diciembre es el mes de la ilusión y no solo porque es una época entrañable que compartir con la familia y amigos, por la llegada de los tres Reyes magos o el mismísimo Santa Claus. Como bien saben en la Administración Lotería Manises, el sorteo extraordinario de navidad es el que causa más expectación en todo el año. El 22 de diciembre, los españoles permanecen pegados al televisor para conocer los números que van cantando los niños del colegio de San Ildelfonso, con los dedos cruzados esperando que salgan los de su boleto. En este artículo se van a ver los más demandados

El Sorteo Extraordinario de Navidad está a la vuelta de la esquina. En breve, las estanterías de los supermercados se llenarán de turrones y polvorones para recordarnos que la época más entrañable del año se acerca. Con el sorteo de la lotería se da el pistoletazo de salida a uno de los días más señalados del mes de diciembre. Como cada año, hay unos números muy codiciados que son los más difíciles de conseguir a cada día que pasa.

Números de Lotería de Navidad más demandados

Casi todas las administraciones cuentan con números abonados fijos que prácticamente se acaban en cuanto se reciben. Según nos indican los expertos de la Administración de Loterías Manises, estos son los Números de la Lotería de Navidad más buscados. Además, las terminaciones cinco y siete son las primeras que se agota y, desde hace unos años, también la terminación 13, haciendo caso omiso a las supersticiones, pues siempre se ha asociado con la mala suerte.

Fechas destacadas del año

Como cada año, a la hora de comprar Lotería de Navidad, las fechas especiales o los acontecimientos históricos son los números más reclamados. En este 2022, ha habido algunas marcadas para la historia, como el comienzo de la Guerra en Ucrania, el día que el Betis ganó la Copa del Rey, el día que se decretó el fin de las mascarillas o la fecha del Chanelazo, con la cantante eurovisiva que más cerca ha estado de la victoria del concurso en los últimos tiempos.

El problema es que, para aquellos que se encaprichan de alguno de estos números, encontrarlos en la administración más cercana suele ser complicado, por eso es buena idea echar mano de un buscador de números online, como el que ofrece la Administración de Lotería Manisses.

Otro de los grandes favoritos para cada sorteo navideño es la fecha del año en curso. El principal motivo es que, durante ese año, muchos jugadores han tenido una celebración especial, como una boda, el nacimiento de un hijo, una comunión, y eligen ese boleto esperando que la suerte les acompañe. En ese sentido, el resultado es que se acaban a nivel nacional rápidamente porque existen muchas celebraciones de ese estilo durante el año.

Números con ceros entre sus cifras

El 0 gusta entre los que compran Lotería de Navidad, ya que décimos como el 01500, 09500, 02500 o el 00000 son algunos de los más solicitados. En relación a este último, circulan dos leyendas urbanas.

Durante años se ha dicho en relación al décimo con las cifras 00000 que es uno de los números con los que siempre juega Juan Carlos I, la otra afirmación es que el número en cuestión no existe. Ambas son falsas y son simplemente bulos que se han ido extendiendo hasta tomarse por verdaderos.

El décimo que contiene el 00000 sí que existe, de hecho, hace unos años, en el sorteo de la Lotería de Navidad de 2014 fue agraciado con una pedrea. La afortunada dueña del décimo reconoció que lo compró por ser el mismo que juega la Casa Real. Aunque esto no es cierto y no hay constancia de que se encuentre entre los décimos elegidos por la realeza, no es de esperar que a la afortunada le importase demasiado cuando fue agraciada.

Números más buscados otros años

Es de esperar que este año, de nuevo, hay números que repitan por ser los más buscados en años anteriores. Entre esos números se encuentran el del día que España ganó el Mundial de Sudáfrica (11710), el de la abdicación del Rey Don Juan Carlos (19614) o, más recientemente, el del referéndum del 1 de octubre en Cataluña (11017). La terminación 155 también es muy solicitada por el artículo de la Constitución por el cual se suspendió la autonomía catalana.

Aunque aún quedan varios meses hasta la celebración del Sorteo de la Lotería de Navidad, no son pocos los españoles ya han comprado o comprarán su boleto en los próximos días, pues se pusieron a la venta el 5 de julio. Aquellos que quieran un número en particular, no deben demorarse si no quieren encontrarse con que esté agotado.