Conoce las mejores actividades que hacer en Sevilla

La capital andaluza se ha posicionado durante varios años en una de las ciudades más bonitas de España. Ha recibido el amor de sus habitantes, los halagos por parte de sus visitantes y el recibimiento de exposiciones, conciertos y entregas de premios como los Goya o Premios MTV EMA. Ingredientes imprescindibles para que Sevilla se convierta en un destino ideal apto para todo tipo de experiencias.

Si se parte desde su visión más histórica, se podría decir que la ciudad esconde una infinidad de recorridos perfectos para dar a conocer los orígenes andaluces. Su casco antiguo es el más extenso de España y es uno de los seis primeros más grandes de Europa, albergando una cantidad asombrosa de monumentos históricos. Sevilla ha tenido la suerte de ver nacer a escritores, pintores y descubridores, así como conservar el paso de los musulmanes en su tiempo en el Al Ándalus y su posterior conquista por parte de los cristianos.

Sin embargo, se ha conseguido hacer de una tradicional visita turística, una fusión gastronómica y cultural. Cuidando siempre la calidad junto con la innovación en sus actividades, existen opciones para todos los públicos. Por ello, e damos a conocer las actividades más top de Sevilla.

Tour por la Giralda y la Catedral de Sevilla

Dos de los monumentos clave de la capital que no pueden dejarse sin visitar. La Catedral de la Santa María Sede se encuentra a los pies de la Giralda, comúnmente conocida por los locales como “la señora de Sevilla”.Aunque esta parezca la típica parada obligatoria, es una de las más interesantes en cuanto a contenido, paisaje y arquitectura. El monumento emblemático más grande de Europa abre las puertas para hacernos partícipe de aquellos grandes arcos, columnas, altares y majestuoso órgano. Rozando el cielo, la Giralda se encuentra presidida por su giraldillo, marcando el final de una guerra entre culturas.

Paseo por sus plazas, callejones y barrios

La Plaza de España, el Real Alcázar de Sevilla, el Parque María Luisa y los barrios de Santa Cruz y de Triana son otros de los puntos imprescindibles que no puedes dejar escapar si estás pensando que ver en Sevilla. No se podría resumir mejor, aunque se podría nombrar una innumerable cantidad de basílicas adoradas por la gente de su barrio. Se trata de acompañar a los visitantes a adentrarse en la cultura sevillana que más representa a sus habitantes: el arte. Y no solo se menciona por su buen vivir, sino el arte en todas las vertientes y posturas utilizadas tanto en su movimiento de muñecas cuando se baila en un tablao, como el ambiente que ha inundado durante siglos los barrios de Sevilla.Sin pensárselo dos veces, la entrada de la Plaza de España parece el comienzo hacia un recorrido inolvidable. De diferentes formas y gustos, se pueden atravesar los bosques del Parque María Luisa para tropezarse con los adoquines de este majestuoso monumento. Símbolo de la capital, deja la miel en los labios para no dejar de caminar por entre las palmeras y cruzarte, sin ton ni son, en el preciado Barrio de Santa Cruz.

Ruta de tapas, flamenco, Triana y olé

La fusión gastronómica con pinceladas de turismo cultural se ha puesto de moda. Desde siempre se ha hecho alusión a los orígenes del baile flamenco con el barrio trianero, al otro lado del río Guadalquivir. También ha tenido la suerte de llevarse el premio por sus tapas y platos tradicionales que tanto representan a la ciudad. Por lo que no se ha podido hacer mejor que convertir sus puntos fuertes, en un recorrido de inmensa belleza sevillana.

Los bares de Sevilla son fácilmente conocidos debido a su particular forma de llevar a cabo un negocio gastronómico. Calidad-precio enamoran a cualquiera que se deje llevar por los aromas andaluces. Si a esto se le suma un paseo por Calle Betis y un espectáculo flamenco, los platos sabrán mucho mejor.

Del centro al resto de Andalucía

Gracias a su localización y la inmensidad de esta comunidad autónoma, Sevilla puede llevarte a todos los rincones, desde Cádiz hasta Málaga. Las cercanías son de cómodo acceso para no quedarse con las ganas de no haber visto las playas bañadas por el Atlántico o los pueblos más bonitos de España.En conclusión, dicen que todos los caminos llevan a Roma, pero empieza a perder su fuerza si a su lado se menciona que a Sevilla también. No hay mejor lugar para empezar si lo que se quiere es sentir, probar y degustar la auténtica Andalucía.