Concentración contra la guerra en Ucrania en Algeciras

Varios colectivos sociales han convocado hoy una concentración en la Plaza Andalucía de Algeciras para mostrar su rechazo a la guerra en Ucrania y su apoyo al pueblo ucraniano. Mientras Rusia bombardeaba Kiev, un grupo de personas se han reunido con pancartas.

Como explica uno de los colectivos, Orgullo y Diversidad, se trataba de dar un triple no. "NO a la guerra. Siempre. En todas sus formas y contextos. La guerra es y será siempre un instrumento de opresión y violencia de unos contra otros. NO, sin matices, al gobierno de Putin y su agresión imperialista contra Ucrania. Un gobierno que de forma sistemática ha vulnerado los derechos de su propio pueblo, y en especial los del colectivo LGTBI.Y NO, también, a la OTAN. Porque mantiene viva la idea de la guerra como un instrumento político legítimo. Y porque sirve al imperialismo de otro país, EEUU. No a la guerra, no en nuestro nombre".