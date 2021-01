Comisiones Obreras denuncia negligencias en la gestión de las contrataciones del Área Sanitaria

El sindicato de Sanidad de Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado la negativa de la gerencia del Área Sanitaria del Campo de Gibraltar Oeste a contratar personal técnico de laboratorios y de radiodiagnóstico para cubrir las necesidades básicas producidas por el aumento exponencial de ingresados en el Hospital Punta Europa de Algeciras por la pandemia.

Desde Comisiones Obreras denuncian que, a pesar de existir instrucciones muy claras descritas en el Plan de Contingencia Hospitalario ante el Covid-19 del SAS, “los responsables de los laboratorios del hospital algecireño se encuentran con la negativa de la Dirección Gerencia a cubrir las necesidades que se están produciendo en las Unidades de Laboratorios y Radiodiagnóstico".

El sindicato ha puesto de manifiesto que el mencionado plan cita textualmente: “dar prioridad a pruebas diagnósticas pendientes y aumentar el número de valoraciones de los pacientes ingresados, para tratar de conseguir el alta hospitalaria lo más precozmente posible, como se viene haciendo en el plan de alta frecuentación, con el fin de conseguir camas libres en planta. En los casos que la estabilidad del paciente lo permita y la prueba diagnóstica no imposibilite el Alta, puede facilitarse una cita ambulatoria para la realización de la prueba con comunicación de los resultados y actitud en las 24h máximo tras realizarse la prueba. Mantener 100% actividad”.

CCOO alerta que “la situación está próxima a causar un colapso y la consecuente paralización asistencial del hospital, poniendo como ejemplo la situación vivida en la unidad de UCI, donde los Técnicos de la unidad de radiodiagnóstico deben acudir con los equipos portátiles a realizar las pruebas diagnosticas solicitadas a los 15 pacientes ingresados por la Covid-19 y al resto de ingresados por la pandemia en otras plantas, que son más de 150”.

“La UCI necesita los resultados cuanto antes y esta necesidad solo puede cumplirse con un mayor número de contratos, que deben ir acorde al incremento de las necesidades asistenciales hospitalarias”, sostienen.

Desde el sindicato insisten que el incremento de ingresos por Coronavirus en el centro hospitalario, demanda un mayor número de profesionales en estas áreas y no comprenden como no se asume la contratación. “Tenemos constancia que en otras áreas sanitarias se están ofertando contratos de hasta 3 meses a técnicos de laboratorio y radiodiagnóstico que están próximos a concluir su periodo de contratación en nuestro centro, mientras que nuestra área no cubre unas necesidades tan urgentes, prioritarias y básicas”.

Además, desde Comisiones Obreras alertan también de la situación de un servicio tan prioritario como es el de Lavandería, “los profesionales de dicha categoría han sufrido un importante número de bajas de compañeros por infección y contacto estrecho por Coronavirus y solo se ha cubierto una mínima parte; con 4 contratos de una duración total de 5 días”, explican desde el sindicato.

CCOO sostiene que la ciudadanía del Campo de Gibraltar no merece una asistencia sanitaria basada en salvaguardar los criterios económicos, y más aún si cabe en unos momentos tan duros y delicados. “Tenemos constancia que llevan meses desde el SAS informando que no hay problemas económicos para cubrir las situaciones sanitarias devenidas por la pandemia, pero parece que en nuestro Campo de Gibraltar las instrucciones e intenciones son otras, esperemos que cuando a nuestros directivos se les reparta la productividad que reciben anualmente se tenga la misma actitud cicatera con ellos”, concluyen.