Los juzgados de Algeciras viven su particular estado de alarma a causa de la baja por enfermedad de tres de los cinco titulares de los juzgados de instrucción de la ciudad, dos de ellos por Covid-19 y un tercero que presenta síntomas compatibles con la enfermedad pero que aún no ha sido diagnosticado.

Esta situación amenaza con colapsar los juzgados, que arrastran una pendencia fuera de lo habitual debido a la sobrecarga de trabajo propia de una demarcación en la que se tramitan las diligencias vinculadas a algunas de las más importantes causas relacionadas con el narcotráfico en el sur de España.

Según el decano de los jueces de Algeciras, Alberto Ruiz, las sucesivas peticiones realizadas para que se cubran esas bajas han caído hasta ahora en saco roto y tan solo ha podido encontrarse una juez sustituta para el Juzgado de lo Social nº 2, cuyo titular también se encuentra contagiado de Covid. Son también varios los funcionarios judiciales que se han dado de baja, con lo que el funcionamiento de los juzgados se ralentiza de forma automática pese a los esfuerzos de sus compañeros por asumir su trabajos.

El Juzgado de lo Social 2, cuyo juez está baja laboral por entre 46 y 50 días, ha suspendido hasta la fecha alrededor de 200 juicios sobre despidos, indemnizaciones de trabajadores e impugnaciones de altas médicas, entre otras causas, perjudicando claramente a aquellos trabajadores que están pendientes de sentencia para resolver su situación laboral.

Como expusieron Ruiz y el sindicato CSIF el pasado día 15, este juzgado acumula una carga de trabajo que, antes de la baja del juez, le estaba llevando a fijar las fechas de las vistas para el próximo mes de noviembre, con lo que los juicios suspendidos ahora no se podrán celebrar como muy pronto hasta diciembre o comienzos de 2022.

"Hay un juez, el titular del Juzgado de Instrucción nº5, que acumula ya 21 días sin descansar para no dejar parados los asuntos que llevaban sus compañeros", denuncia el decano

El Juzgado de lo Social nº1 de Algeciras fija ya sus juicios para junio de 2022 al ser más antiguo y tener más trabajo acumulado, lo que ha impedido a su titular cubrir la baja de su compañero.

"Hay un juez, el titular del Juzgado de Instrucción nº5, que acumula ya 21 días sin descansar para no dejar parados los asuntos que llevaban sus compañeros de baja, pero esa no es a todas luces la solución", apunta Ruiz, que se queja de la falta de respuesta por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para atender las permanentes necesidades de apoyo de las oficinas judiciales algecireñas y del Campo de Gibraltar en general, puesto que los juzgados mixtos de La Línea y San Roque no van a la zaga en cuanto a falta de recursos.

Traslados voluntarios

La precaria situación de los juzgados algecireños puede verse agravada a finales de febrero una vez se publique en el BOE, el próximo día 23, el traslado de dos de los jueces de instrucción a otras plazas -en concreto, a Baracaldo y Huelva- y se queden vacantes sus puestos hasta que se abra el concurso correspondiente para cubrirlas, un proceso que, en el mejor de los casos, puede prolongarse durante dos meses y seis, en el peor.

La gran movilidad de los jueces en el Campo de Gibraltar está vinculada, según ha expuesto de forma reiterada el colectivo, a la inmensa carga de trabajo existente y a la falta de incentivos por parte del Ministerio de Justicia para que los titulares de los juzgados permanezcan en sus puestos durante más tiempo, lo que facilita que las instrucciones se desarrollen de forma más ágil.

El juez decano de Algeciras y los letrados de la Administración de Justicia han solicitado en varias ocasiones, tanto al presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz como al presidente del TSJA, que efectúen nombramientos urgentes de jueces sustitutos para evitar "esta caótica situación", en opinión de CSIF. Sin embargo, la respuesta recibida es que no hay disponibilidad.

Ruiz, en declaraciones a Europa Sur, expone una vez más que las bajas de jueces generan "un cuello de botella" que viene a agravar la precaria situación de los juzgados algecireños. "Las agendas de los jueces siguen sobrecargadas y situaciones como las bajas no cubiertas no ayudan sino a agravar el problema", afirma.