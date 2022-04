Clece busca a más de 200 trabajadores en la Ruta ‘Cádiz Emplea’

Clece, empresa referente del sector servicios al ciudadano, presentaba este martes en Cádiz su Ruta ‘Cádiz Emplea’, con la que se ofertará más de 200 puestos de trabajo para diferentes perfiles en toda la provincia. Esta empresa cuenta con más de 1.350 empleados y empleadas y sigue creciendo, con la necesidad de ampliar su plantilla.

Para ello, la Ruta ‘Cádiz Emplea’ hará 8 paradas llegando a 34 municipios de la provincia en un original autobús en el que se realizarán las diferentes entrevistas a los ciudadanos. Kader Miguel Djebbour, Delegado de Clece en la Zona Centro, esta mañana en la presentación ha destacado que el objetivo de esta ruta es “intentar llevar todo nuestro potencial de oferta de empleo a la mayoría de los municipios de la provincia. Queremos que hasta 200 personas de la provincia de Cádiz puedan acceder a un puesto de trabajo. Buscamos personal de limpieza, de ayuda a domicilio, gerocultores, vigilantes de seguridad privad, grados o diplomados en enfermería, psicólogos, auxiliares administrativos, técnicos de sistemas de seguridad”.

La empresa quiere dar la oportunidad de acceder al mercado laboral de una forma directa y cercana: “Esta ruta no solo genera una oferta de trabajo al uso. Pretendemos que según tu lugar de residencia no sea un impedimento para acceder a un puesto de trabajo. No para todo el mundo es fácil desplazarse a una capital o a un núcleo importante para hacer una entrevista de trabajo. Nosotros le damos una vuelta y nos llevamos nuestro proceso de selección por diferentes municipios”, añadía.

Esta ruta comenzará el próximo 25 de abril y estará activa hasta el 5 de mayo pasando por diferentes ciudades y pueblos de la provincia y en horario de 9.30 a 17.30 horas:

25 de abril: Cádiz

26 de abril: Jerez de la Frontera

27 de abril: Chipiona

28 de abril: Prado del Rey

29 de abril: Tarifa

3 de mayo: Vejer de la Frontera

4 de mayo: Jimena de la Frontera

5 de mayo: San Roque

Fácil acceso a la oferta

Para acudir a las entrevistas en el autobús de ‘Cádiz Emplea’, hay que cumplir unos sencillos requisitos. Además de poder hacerlo a través de la web www.cadizemplea.es, todas las personas interesadas deberán llamar al teléfono 900 82 85 11 y solicitar cita previa si cumple el perfil para alguno de los puestos ofertados.

Explicaba Kader Miguel Djebbour que con el sistema de llamada telefónica “intentamos evitar la brecha tecnológica en determinadas zonas que encuentran algunos candidatos a la hora de acceder a un proceso de selección. No es tan sencillo para todo el mundo entrar en una web o poder enviar un curriculum por correo. De esta forma facilitamos un teléfono gratuito y la entrevista se puede hacer prácticamente en el centro del pueblo. La persona acudirá a la parada y será atendida por uno de nuestros técnicos de selección y, con un poco de suerte, unas semanas después puede encontrarse con un puesto de trabajo”.

Asimismo, el Delegado en la Zona Centro de Clece destacaba que esta ruta “finalizó hace un par de semanas en Jaén y antes de empezar ya se habían agotado la mayoría de las citas en muchísimas paradas y confiamos que en la provincia de Cádiz se pueda abarcar a todas las personas que quieran buscar un empleo entre nuestras ofertas. Lo que más ilusión nos hace es que los candidatos puedan formar parte de nuestra familia”.

Personas de colectivos vulnerables

La Ruta ‘Cádiz Emplea’ es una oferta de trabajo inclusiva, que presta especial atención a los colectivos más vulnerables: personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, personas de exclusión social, etc. Por eso, si alguna persona se encuentra en alguna de estas situaciones y quiere inscribirse en la Ruta, debe contactar primero con los servicios sociales de su localidad o alguna de las entidades y asociaciones con las que Clece colabora, quienes facilitarán la reserva de su cita previa.

En este sentido, Javier Gallego Trigo, Director Regional Sur de Clece, enunciaba que “en nuestra empresa tenemos un modelo de gestión social y todos los empleados y empleadas tenemos un compromiso social. Somos generadores de empleo. Tenemos aproximadamente 80.000 trabajadores y en la provincia de Cádiz son unos 1.400. En Clece damos oportunidades a los colectivos más vulnerables. Hablamos de personas en riesgo de exclusión social, personas con discapacidad o mujeres víctimas de violencia de género. Tenemos un espacio reservado para ellos. Aproximadamente 10.000 trabajadores de Clece a nivel global pertenecen a estos colectivos”.

Javier Gallego aprovechaba su intervención en la presentación de la Ruta ‘Cádiz Emplea’ para “dar las gracias” al equipo de Cádiz porque “están afrontando un proyecto innovador para la provincia y van a ser generadores de empleo y van a contribuir a evitar la despoblación rural intentando fijar la población al territorio. Es un proyecto muy complejo con una coordinación muy grande. Hablamos de más de mil personas que podrán pasar por el autobús, muchas de ellas con nervios, con unas expectativas muy grandes y hay que ser muy conscientes de todo eso. Probablemente habrá personas a las que les cambiará la vida con estas entrevistas”.

Sobre Clece

Clece, empresa referente en el sector servicios al ciudadano, con más de 78.000 empleados en toda España, está presente en más del 80% de los municipios de la provincia de Cádiz, especialmente prestando servicios en ayuda a domicilio, limpieza de hospitales y centros de salud, residencias de mayores, seguridad, limpieza y mantenimiento de edificios públicos, escuelas infantiles y servicios de jardinería. Nuestra plantilla ya ha integrado a más de 103 personas que provienen de colectivos de difícil acceso al mercado laboral, ellos representan el 7,6% de la plantilla.

Director Regional Sur de Clece resumía el trabajo de la empresa en “hacer más fácil la vida de las personas” y aprovechaba para reconocer el trabajo de los empleados durante la pandemia, ya que “había que ser hasta valiente para ir a trabajar, desarrollando su trabajo de una manera extraordinaria”.