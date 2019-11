Ciudadanos explica en Algeciras su plan para que no se pierda trabajo autónomo

La diputada provincial de Ciudadanos Estefanía Brazo ha explicado este miércoles en Algeciras una moción, ya debatida y aprobada, para que se impulse un plan de sucesión y de relevo generacional entre trabajadores autónomos. Esto es, que un negocio consolidado y con clientes no se pierda porque el autónomo deje su actividad o se jubile o cualquier otra razón. Brazo estuvo en la inauguración de la Feria del Empleo de la Universidad de Cádiz, que se celebra en la Escuela Politécnica Superior de esta ciudad. Y luego mantuvo una reunión de trabajo con los concejales algecireños Montserrat Barroso y Sergio Pelayo.

"Los autónomos son nuestra bandera y vamos a seguir luchando por ellos. El Campo de Gibraltar tiene 12.000 autónomos y cada uno de ellos es una razón para que haya una continuidad en sus negocios. El pequeño y mediano empresario conforma nuestro tejido económico. La moción trata de que haya una conexión entre el autónomo que lo deja y el que va a empezar pero no sabe a qué nicho de mercado acogerse", ha señalado la política jerezana de Ciudadanos.

"Con este plan de sucesión lograremos que no se pierda la actividad", insistió. Brazo abogó por un registro público de los autónomos para que quienes se animan a trabajar por cuenta propia (ser autónomos) o dejar la actividad puedan conocer las opciones de relevo y, además, si se accede a la sucesión total de todo el negocio o solo a las tareas de gerencia.

Barroso, una de las dos concejalas que Ciudadanos tiene en el Ayuntamiento algecireño, abundó en la moción de su partido en la Diputación de Cádiz: "Es interesante y no solo por los 12.000 autónomos que hay en esta comarca sino también porque no se pierdan comercios tradicionales ni pequeñas empresas. Vamos a crear empleo".

"No entendemos cómo el PSOE se ha abstenido. Esta moción en la Diputación de Cádiz ha salido adelante con el apoyo de todos los partidos pero sin unanimidad por ellos. Luego me pedirán aquí en Algeciras responsabilidades como concejal de Empleo. Primero tendré que preguntarles yo a ellos por qué no apuestan y aprueban este tipo de propuestas tan necesarias", afeó Sergio Pelayo tanto al grupo socialista en la institución provincial como a los concejales de esa formación en la oposición en el Ayuntamiento de Algeciras.