La Cátedra Cepsa 2021 concluye su formación a 276 alumnos de la Superior de Ingeniería

Cerca de 300 alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras han completado su formación en la Cátedra Fundación Cepsa impartida en 2021 por la Universidad de Cádiz (UCA). Entre sus distintas actividades, 276 participantes se han beneficiado de las jornadas y cursos que además han premiado a los más destacados en varias categorías.

Un año más se celebró el programa de formación de perfil de intensificación en refino del petróleo, que la UCA en colaboración con Cepsa organiza desde el curso 2015-2016. Dicho itinerario está integrado en el grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales, en el módulo de materias optativas que se ofertan para el cuarto curso en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras. Consta de un total de 36 ECTS de formación presencial que el alumnado realiza en la Refinería Gibraltar-San Roque de Cepsa.

En 2021 salió la sexta promoción de este exigente programa formativo universitario en colaboración con la empresa, pionero entre las universidades públicas de España. El curso se desarrolló entre noviembre de 2020 y septiembre de 2021, con un total de 29 alumnos, de los cuales ocho fueron de la Universidad de Cádiz.

Unas de las iniciativas multitudinarias que desarrolla la Cátedra Fundación Cepsa es la jornada PowerYou Xperience, en colaboración con el Instituto Human Age, que el año pasado contó con 201 asistentes, estudiantes de último curso y titulados egresados de la UCA, de todas las titulaciones del campus, 60% mujeres y 40% hombres, los cuales vivieron una experiencia enfocada a mejorar su empleabilidad y potenciar sus talentos.

Además, se entregaron los Premios Cátedra Fundación Cepsa en la modalidad de artículo científico-técnico al alumno Miguel Torres García por el artículo: Experimental analysis of late direct injection combustion mode in a compression-ignition engine fuelled with biodiesel/diesel blend (Análisis experimental del modo de combustión de inyección directa tardía en un motor de encendido por compresión alimentado con una mezcla de biodiesel/diesel), artículo dirigido por el profesor José Antonio Vélez Godiño. También fue reconocido, en la modalidad de trabajo fin de Grado, Manuel Jesús Calvo Acosta por su trabajo Prediseño de una Planta de Generación de Potencia mediante Hibridación Solar + Biomasa, además de Francisco Morales Sánchez, galardonado en la modalidad de patentes de invención, por su trabajo Fabricación directa de productos termocrómicos con alta carga de VO2. Hubo también se entregó mención especial de carácter extraordinario a Clemente Villalba por su trabajo fin de máster Proyecto de aumento de la capacidad de procesamiento de la unidad de destilación de disolventes de la Refinería Gibraltar-San Roque.

La Cátedra Fundación Cepsa en la UCA está trabajando en la grabación de un curso audiovisual introductorio sobre la industrial del refino en el sector energético y mantiene la tesis doctoral titulada Desarrollo de metodología analítica tanto a utilizar de referencia, como a implementar en análisis rápido e incluso in situ, para la determinación de componentes volátiles y aromáticos en productos derivados del petróleo de uso en la industria (Nariz Electrónica).