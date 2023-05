Un abogado se enfrenta a hasta cuatro años de inhabilitación por obstrucción a la Justicia en el juicio a los Castañas

El tribunal de la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Cádiz que juzga al clan de los Castañas ha deducido testimonio de la actuación de uno de los ex abogados de los acusados durante la causa. La presidenta de la sala y dos magistrados aprecian en el letrado Juan José Simón indicios de un delito de obstrucción a la Justicia, penado con entre dos y cuatro años de inhabilitación para el ejercicio de la abogacía y pena de prisión de hasta seis meses o multa de hasta 24.

Simón presentó el pasado viernes ante el tribunal un escrito, desvelado por Europa Sur, en el que anunciaba su renuncia a seguir ejerciendo la defensa de cuatro de los encausados -uno de los cuales se encuentra en prisión provisional- y en el que reprochaba a la Fiscalía Antidroga de Algeciras haber incumplido un supuesto acuerdo verbal por el que esta última habría accedido a la puesta en libertad a los cuatro enjuiciados que siguen la cárcel. Este extremo fue negado en redondo por el Ministerio Público.

El abogado malagueño argumentaba en su escrito que, al no haber fraguado la puesta en libertad provisional de su cliente, se había producido “la más absoluta pérdida de confianza de mis [cuatro] patrocinados”, por lo que se le hacía imposible seguir representándoles. Simón materializó su anuncio el pasado martes, día 2, en la reanudación de la vista oral, durante la que dio lectura al citado escrito.

Ese hecho obligó al tribunal a suspender la vista hasta el nombramiento de nuevos letrados defensores, tras lo que fijó para el 15 de mayo la reanudación de las sesiones, a fin de dar tiempo a esos abogados a ponerse al día de la causa.

La decisión de Simón tendrá consecuencias jurídicas en su contra, según informaron a Europa Sur fuentes cercanas al caso, ya que el tribunal aprecia en su conducta una supuesta maniobra de obstrucción a la Justicia, tipificada en el artículo 463.2 del Código Penal, como subtipo agravado cualificado por tratarse de un abogado con intervención en el desarrollo del juicio, lo que le obligaba a evitar que la vista se suspendiera o retrasase. En este caso se trata, además, de una causa con reos.

Juan José Simón: "Lo que más me molesta es la indiferencia de mis compañeros, porque el acuerdo con la Fiscalía se alcanzó también por parte de varios de ellos, y se han puesto de perfil"

La Audiencia, en concreto, ha emitido un auto para la apertura contra el abogado de diligencias previas, que serán tramitadas por un juzgado algecireño como una causa al margen del juicio a los Castañas.

En el inicio del juicio eran 157 los acusados, pero ahora quedan 131 tras retirarse las acusaciones a 26 de ellos. De esos 131, 69 alcanzaron acuerdos previos de condena por conformidad con la Fiscalía. Juan José Simón llevaba en el juicio la defensa de ocho personas: de ellas, cuatro alcanzaron acuerdos de conformidad de condena, en tanto que las otras cuatro continúan siendo enjuiciadas.

La versión de Juan José Simón

Este miércoles, en declaraciones a esta redacción, Simón aseguró que su intención fue "en todo momento que el procedimiento judicial llegase a buen puerto". "Hubo un acuerdo verbal de varios abogados con la Fiscalía [para la puesta en libertad de los cuatro acusados que siguen en prisión] que se ha incumplido por razones que se me escapan, no se si alguien lo desautorizó desde arriba", insistió.

"Lo que más me molesta es la indiferencia de mis compañeros, porque el acuerdo con la Fiscalía se alcanzó también por parte de varios de ellos, y se han puesto de perfil. Así nos va en la abogacía, luego nos quejamos", se lamenta Simón.

"No puedo reprochar nada ni a la Fiscalía ni a la Sala, tendrán sus razones, pero no me quedaba otra opción que renunciar ante la desconfianza absoluta por parte de mis clientes y de otros acusados hacia mi proceder porque pensaban que, al seguir en prisión, yo estaba conchabado con la Fiscalía", añadió a renglón seguido.

El abogado, que ha solicitado el amparo del Colegio de Abogados de Málaga, al que pertenece, asegura que no recurrirá el auto de la Audiencia y que expondrá sus argumentos ante el juzgado de Algeciras que instruya la denuncia contra él cuando sea citado. "En 23 años de ejercicio profesional, jamás he sido expedientado ni he tenido ningún problema. Nadie puede decir que voy de mala fe", señaló.