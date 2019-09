El Cante Grande de Algeciras rinde culto al documental flamenco

La Sociedad del Cante Grande de Algeciras ha rendido cálido tributo este sábado a los documentalistas flamencos personalizados, en este caso, en el extremeño afincado en Madrid Pedro de Tena. Es el nombre al que ha ido a parar la XVII Distinción de esta entidad, que reconoce la labor de no artistas en favor de esta música y su cultura. "No podía imaginar nunca que este tablao de apenas diez centímetros sobre el suelo pudiese ser tan alto que me parece de metro y medio", dijo entre bromas un De Tena emocionado al recoger un galardón aderezado magníficamente por el cante del jerezano David Carpio y la guitarra de Manuel Valencia.

La entidad flamenca algecireña escogió para el homenaje a un cantaor jondo de gran pureza. Al gusto del homenajeado. David Carpio fue de menos a más. Deslumbró y puso en pie al público por seguiriyas, ya en el segundo acto de una intervención en la que creció sin parar. Es un artista con una variedad de colores y riqueza en su voz absolutamente increíbles. Y sobre todo es un cantaor completo y, lo que es aún mejor, sobrado en lo que se refiere a capacidad de transmisión.

Hablamos de un intérprete que a la vez es un profundo estudioso del cante, un mundo complejo como el que más. Así lo demostró al cantar un romance con el que puso punto y aparte antes del intermedio. El segundo acto resultó para el recuerdo. Tanto por las mencionadas seguiriyas como por la finalización por bulerías en las que derrochó todo el sabor y el compás de Jerez de la Frontera.

Si emociona a cantaores presentes entre el público como su paisana María Vargas, los algecireños José y Perico El Pañero o el Rafael El Lele... Por algo será. De la guitarra de Manuel Valencia solo cabe decir una cosa: es una auténtica caja de música. Excepcional.

Así arrancó la temporada de la Sociedad del Cante Grande de Algeciras. Con un acto en el que su presidente de honor, José Vargas, justificó los enormes méritos documentales del profesor Pedro de Tema para que se le concediese un reconocimiento del que el presidente de esta peña, Carlos Vargas, dijo que "es el que entregamos más con nuestro corazón".

De Tena alabó a la afición algecireña al flamenco. "Yo aquí me siento como en mi casa, por eso aún valoro más este reconocimiento", finalizó un emocionado documentalista cuyo patrimonio en favor del flamenco no puede resumirse porque ocupa miles de horas de testimonios audiovisuales".