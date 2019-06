Los dos borregos que unos desconocidos robaron el miércoles a Guillermo Cana han vuelto a casa para reunirse con su cuidador. Estos animales forman parte del grupo que este jubilado algecireño cuida en un terreno junto a su domicilio en una barriada de Algeciras y que están bajo amenaza de ser sacrificados por la Dirección Provincial de la Agencia de Gestión Agraria de Andalucía.

El miércoles, dos hombres detuvieron su coche junto a los borregos, se bajaron, los introdujeron en el vehículo y se los llevaron. Guillermo Cana, que tiene los sentimientos a flor de piel por la amenaza que se cierne sobre sus mascotas, quedó muy afectado. Su familia avisó a la Policía Local y advirtió de que pondría una denuncia en la Nacional. Sin embargo, este jueves por la tarde, un ciudadano que iba circulando con su coche por una zona que no se ha especificado vio a los dos borregos sueltos, los cogió y se los devolvió a Guillermo, que los recibió como se observa en la fotografía, con mucho cariño.

Aunque este extraño capítulo ha tenido un final feliz, el jubilado algecireño continúa luchando para que no se sacrifique a sus animales. Pretende que le den la oportunidad de regularizar su situación para poder seguir cuidándolos como hasta ahora y, si esto no es posible, al menos que los lleven a algún santuario, pero que no les quiten la vida. El refugio de animales de granja El Cortijillo de la Lola, situado en Bolonia (Tarifa), se ha ofrecido a acogerlos para evitar que sean sacrificados, siempre que la Junta de Andalucía dé su visto bueno.

Guillermo Cana y su familia cuentan desde que conocieron su cosa con los integrantes del Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (Pacma), que el miércoles por la mañana organizó una concentración de protesta en la puerta de la subdelegación de Gobierno de la Junta de Andalucía.