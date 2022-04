De iglesias y militares

La remodelación a que se ha sometido la capilla de San Antón, la iglesita del Hospital Civil, ha cambiado notablemente su aspecto, desintegrándola de la estética del complejo sanitario del que formó parte. Su viejo hermanamiento ornamental, que quizás hubiera sido aconsejable mantener, con la ermita de San Isidro, ha desaparecido. Salvando las necesidades y las circunstancias del momento, que cada uno tiene las suyas y no son de resituar en el tiempo, el volumen del edificio se quebró cuando los ejecutores de la cosa pública y regidores de entonces decidieron dedicar gran parte de su contenido a oficinas para la Administración General del Estado.

Debo confesar que cuando dejo el frontispicio ornado con el letrero del coñac oxigenado y abordo la cuestecilla del Secano, la visión del bloque al que se accede por el chaflán me induce la pregunta de cuál es el papel de esa especie de subdelegación del Gobierno en el espacio territorial de la comarca; aparte de organizar el paso de los magrebíes desde y hacia sus pueblos de origen. Un par de despachos y una sala de estar, serían suficientes, y al museo le habría venido la mar de bien disponer de un espacio adicional que se siente demandado. No quiero yo marear las mentes de nuestros administradores cuando, advirtiendo que no es esa mi intención, les recuerdo que ahí están el antiguo asilo y la sede del tantos años presente Gobierno Militar, hoy inexplicablemente desaparecido.

El vaciado militar a que ha sido sometida una comarca cuya situación geoestratégica induciría a actuar en sentido inverso, es la consecuencia de una concatenación de torpezas y errores esenciales sobre la naturaleza y las sociedades humanas. En Gibraltar no sólo nada ha cambiado, en lo que a la presencia militar británica se refiere sino que se ha acrecentado y afinado su inconveniencia y peligrosidad. Mención adicional merece el añadido del uso pirata que de la base hace la marina norteamericana. Se decía y había quien lo suponía, que la entrada de España en la OTAN –que si sí que si no para el PSOE– incidiría sobre la naturaleza militar de la colonia; pues bien, esa incidencia ha sido al alza.

El aumento de recursos para el control militar del Estrecho por parte del Reino Unido es directamente proporcional a la ausencia de medios de que dispone España, para mantenerse mínimamente informada de los pormenores de tanto cuanto sucede en ese singular corredor marítimo de primerísima importancia. La salida del Reino Unido de la Unión Europea supone para el Campo de Gibraltar, la inserción en su seno de una base militar ajena a su contexto, en la que se manipulan ingenios nucleares y en donde se reparan naves de propulsión nuclear. Hay tanta contradicción en el escenario de lo absurdo que es el Peñón, que el capitán de navío, David Baird, de la base naval de Rota ha aconsejado hace unas horas, a sus muchachos, se abstengan de atravesar la verja; no tiene sentido que lo hagan a pie o en coche, siendo tan fácil a bordo de un submarino, sobre todo si es nuclear. Y ya en lo esperpéntico, se acaba de producir un hecho para la historia, por su novedad: un Hércules C130, avión militar de transporte, canadiense, ha aterrizado en el aeródromo construido sobre terreno ocupado ilegalmente. Es la primera vez en muchos años, que un ingenio militar no británico ni americano aterriza en la colonia.

Obviemos lo que supone estar en el cruce de las rutas marítimas y comerciales más frecuentadas, en lo que al fraude y al tráfico ilegal de mercancías atañe, y hagámoslo además con lo que significa compartir espacio con un territorio que como Gibraltar es comprensivo con el blanqueo de divisas, el juego y el estraperlo, algunos de sus más importantes nutrientes. Dejemos todas esas minucias e ignoremos las implicaciones militares que pudieran arrastrar, para pensar en nuestros vecinos del Magreb. Un territorio extremadamente conflictivo donde no sólo está el primer productor del mundo de hachís, que es Marruecos, sino que nuestras ciudades, Ceuta y Melilla, y nuestras islas, las Canarias, están demasiado cerca de la escena.

Cuando nos referimos a Marruecos, no estamos hablando de un Estado democrático al corte occidental sino de una monarquía absoluta que corona un sistema teocéntrico dirigido por una reducida oligarquía y sometido a la voluntad del monarca. La amarga experiencia de lo que está sucediendo en Ucrania nos da la medida de lo que puede llegar a dar de sí un autócrata. En Marruecos se añade el dogma, que no es precisamente comprensivo con los infieles, es decir con los que no profesan la fe del islam, y anima explícitamente a la violencia –no perder de vista la concepción teocrática del poder– en nombre de Dios. Frente a todo este maremágnum que componen las míticas columnas de Hércules, España ofrece un territorio voluntariamente desarmado.

Es un tanto sarcástico, si bien supongo que formará parte del acuerdo de cesión, que el edifico de la antigua Comandancia (o Gobierno) Militar del Campo de Gibraltar, se dedique a museo del ejército una vez que se tiene por innecesaria su presencia o, quizás, precisamente por eso. La historia de la institución se extiende a lo largo de casi tres siglos y las variaciones del entorno urbano han sido numerosas. De hecho, a la plaza del general Martín Barroso, hoy inmersa en un ambiente marroquí –avatares del destino–, se le llama popularmente Plaza de los Caballos, por sus orígenes. Siempre fue desde la repoblación, un recinto militar en el que, antiguamente, estaban las caballerizas del ejército. El callejón donde el bueno de Juan Chirobao inventó una peculiar peña flamenca como homenaje a su amigo Camarón, es conocido por Callejón de las Moscas, precisamente por lo que abundaban en él esos insectos tan asociados al ganado.

Como es bien sabido, aunque no parece que por todos, la alusión a la caridad, una de las virtudes teologales –la fe y la esperanza no tienen ningún sentido si no desembocan en el amor sobrenatural o caridad cristiana, se dice en algún escrito del género– se debe al origen del hospital, al que es aneja la capilla. “La caridad me hizo” se lee en su, gracias a Dios respetado, frontispicio y se recuerda en un bello relieve sobre el muro, a espaldas del hoy museo, en el Secano. En Algeciras ya existía un hospital militar cuando por iniciativa de la población, se abordó la tarea de construir un hospital civil donde la Puerta de Tarifa, en uno de los accesos a la Villa Nueva andalusí.

Fray Tomás del Valle, que hoy da nombre a la calle que baja desde Capitán Ontañón hacia el mar, era el obispo de Cádiz cuando en 1748, la Hermandad de la Caridad solicitó permiso para hacer una cuestación a fin de conseguir fondos para construir el nuevo hospital. Era su hermano mayor, Juan de Lima, que da nombre a la plaza y que sería finalmente quien pondría sus propios recursos al servicio de la tarea. Alguna vez he oído referirse a la capilla como de la Alameda, seguramente por asociación de ideas. La calle Cayetano del Toro –remodelada y ornada con grandes macetazas cúbicas hace algo más de dos años– es la calle de la Alameda de toda la vida, una arteria característica de los Callejones, que es el nombre popular del entramado viario que se extiende hasta Duque de Almodóvar. Pero no debiera aludirse a la Alameda cuando se trata de la capilla de San Antón, pues al otro extremo de la vía urbana, ya cerca del río, está la capilla del Cristo de la Alameda, tal vez la peor tratada de nuestras iglesias, a pesar de su solera. Fue, en plena dejadez, hasta un taller de reparación de neumáticos.