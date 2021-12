CSIF, dando la palabra a sus afiliados

Sus orígenes como sindicato exclusivo de empleados públicos ya están superados, y ahora CSIF se ha convertido en una fuerza sindical con presencia creciente en el sector de la empresa privada, siendo una verdadera alternativa a las centrales sindicales tradicionales. Su independencia política y económica, ajeno a los vaivenes de gobiernos y alejado del sometimiento a las subvenciones para poder sobrevivir, le otorgan la capacidad de negociar sin cortapisas las mejoras que merecen los trabajadores.

Con más de 8.200 afiliados en la provincia de Cádiz a diciembre de 2021, el sindicato ha crecido en un 20 por ciento respecto al año anterior. Y actualmente cuenta con 283 representantes electos en empresas privadas y administraciones públicas, siendo la tercera fuerza entre todas las organizaciones sindicales y la primera entre el personal funcionario, tanto a nivel nacional como en la provincia de Cádiz. Estos datos indican que CSIF sigue ganándose la confianza de los trabajadores en todos los sectores, gracias a su labor en defensa de los derechos laborales, su grado de compromiso a la hora de ofrecer información, su asistencia jurídica y su oferta formativa.

Garantizar servicios públicos y la seguridad en el trabajo

Las reivindicaciones que ha liderado CSIF en este año 2021 podrían resumirse prácticamente en dos vertientes. Por un lado, la de garantizar los servicios públicos, que en estos últimos tiempos, se han demostrado más esenciales que nunca. Y por otro lado, la de garantizar la seguridad y la salud de los profesionales en sus puestos de trabajo.

Todos los sectores de las administraciones públicas han padecido recortes de plantilla y de recursos materiales en la última década, a partir de la crisis de 2008. Desde entonces, los distintos gobiernos, tanto centrales como autonómicos o locales, han tratado de paliar el déficit estructural generado con las políticas de austeridad, pero nunca han conseguido estabilizar los servicios públicos con el personal adecuado. De ahí que, con la pandemia, los profesionales se hayan visto saturados, con una carga de trabajo excesiva (que ha provocado no pocas bajas), especialmente en la sanidad pública. Ante esta tesitura, CSIF no ha dejado de reclamar, mediante todos los mecanismos a su alcance (escritos, negociaciones, denuncias en medios de comunicación y redes sociales, etcétera) el incremento de personal necesario para que se pueda ofrecer un servicio público con todas las garantías de calidad que merece la ciudadanía, que es la que sostiene el sistema a través de sus impuestos. Y la Central Sindical continuará de esta manera mientras no haya más personal docente, sanitario, administrativo, servicios sociales, judicial, policial… y un largo etcétera, que dé soporte al estado del bienestar que tanto costó levantar.

Además, este año también se han reclamado (y en muchos casos se ha conseguido) más recursos materiales y estructurales para garantizar la salud de los profesionales en sus puestos de trabajo, con medidas de protección para evitar contagios de Covid-19 y sus secuelas.

Por supuesto, CSIF no se ha quedado solo en estos dos puntos, pues también ha exigido a las administraciones, entre otras cosas, la recuperación del poder adquisitivo y derechos laborales perdidos o recortados en los años de crisis económica.

Un sindicato responsable

Como organización que forma parte de la sociedad civil, y más allá de lo estrictamente laboral, CSIF Cádiz ha reforzado su labor de responsabilidad social en la provincia, participando y organizado diferentes actividades. Entre ellas, destacan sus concursos de fotografía ‘La Mujer’, la implantación del ‘punto violeta’ en la sede contra la violencia machista, y sus colaboraciones con el Laboratorio Social (Lab-Coedpa) de la Universidad de Cádiz en talleres como ‘Bolsas ConCiencia’, que buscan la protección del medio ambiente, siguiendo la Agenda 20-30 de los objetivos de desarrollo sostenible.