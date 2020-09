CSIF lamenta la denegación de la contratación temporal de 12 nuevos agentes de la Policía Portuaria

El sindicato CSIF denuncia la denegación de la contratación de 12 agentes temporales de refuerzo que anualmente se adjudicaban al Puerto de Algeciras para la Policía Portuaria, situación que no se va a producir en este 2020. Desde CSIF han señalado al, Ministerio de Hacienda, al que acusan de haber "metido la tijera” en la APBA (Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras).

"Se trata de una situación intolerable en un puerto que genera tanto movimiento y en el que el ritmo de trabajo no ha descendido durante la pandemia. Por ello, CSIF había solicitado por escrito la mediación de Francisco Toledo Lobo, presidente de Puertos del Estado, para resolver este problema que ha dejado bajo mínimos a la APBA. Pero debido a esta negativa por parte de Hacienda, no se pueden cubrir bajas e, incluso, se deniegan permisos a los empleados porque no hay efectivos suficientes.", ha señalado el sindicato.

CSIF ha exigido rectificar urgentemente esta situación, que también ha cortado el paso a los 66 integrantes de la bolsa de empleo de la Policía Portuaria que existen en la Autoridad Portuaria y que "significan un desahogo para una región como el Campo de Gibraltar tan azotada por el desempleo".