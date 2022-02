CSIF propone usar agua de la depuradora y de la cantera para baldear las calles de Algeciras

La sección sindical de CSIF en la empresa municipal de limpieza viaria de Algeciras (Algesa) ha lamentado la falta de previsión del Ayuntamiento al no buscar alternativas para la limpieza con agua de calles y contenedores de la ciudad, que hasta ahora se hacía con agua potable hasta que ha sufrido restricciones por la sequía.

De hecho, Algesa ha eliminado este servicio, modificando las condiciones laborales de la plantilla, a partir del lunes, habiendo informado a los trabajadores a finales de la semana pasada. Para CSIF, la falta de lluvias y la escasez que padecen los pantanos cercanos no es algo nuevo, por lo que el sindicato entiende que la empresa municipal debería haber buscado soluciones más eficaces ante la sequía que vive la comarca sin perjudicar al servicio que se ofrece a la ciudad.

De esta manera, CSIF considera que lo “sensato” sería no usar agua potable para la limpieza de calles y por ello propone que se use de forma permanente agua de la depuradora o del embalse de la cantera, en la explotación de Los Guijos, que, aunque no son aguas aptas para el consumo humano, podrían servir para labores de limpieza viaria.

Además, esta sección sindical entiende que en caso de que se adapten puntos de toma de agua de la depuradora y del embalse, se podrían utilizar las cubas tanto en turno de noche como de día, que ahora están paradas. De esta manera se podría incluso beneficiar a los trabajadores de fin de semana, ya que también podrían pasar a jornada completa.

Con la decisión de la empresa se han cambiado turnos y funciones de algunos de sus trabajadores. Además, se han cesado a algunos empleados con contrato laboral.

CSIF ha remitido un escrito con estas propuestas tanto a los responsables de Algesa como del Ayuntamiento y espera que se tomen medidas para que la ciudad no se vea perjudicada por la falta de limpieza, pues la acumulación de residuos en calles y contenedores provocarían olores y una imagen pésima de la ciudad.