CGT denuncia que faltan maestros de refuerzo por el coronavirus en Taraguilla y Pelayo

El sindicato de Enseñanza CGT Cádiz ha denunciado ante la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos en Sevilla, con copia dirigida al Delegado de Educación de Cádiz, que el C.E.I.P. María Reboloso, situado en Plaza de las Flores de Taraguilla (San Roque) debe tener un profesor más en la plantilla de refuerzo por Covid-19 y que desde el Servicio de Planificación de la Delegación Territorial de Educación de Cádiz no lo nombran, lo que consideran "una discriminación injustificable". El colegio público El Pelayo de Algeciras se encuentra en la misma situación.

El Servicio de Planificación y Escolarización de la Delegación Territorial de Educación de Cádiz justifica que tras certificar las matrículas el centro no cumplía los requisitos, porque no tenía la ratio por encima de 20. En septiembre pasó a tener 21, pero ya se habían adjudicado los maestros de refuerzo por el coronavirus.

"Este sindicato considera que la ratio salte a 21 alumnos/as en septiembre no es justificación para no asignar maestro de refuerzo covid-19. Así que, por la presente, este sindicato ruega que la administración reconsidere la no adjudicación del cupo de apoyo y refuerzo Covid-19 en el centro afectado. Si bien, tras certificar matrícula en junio no se cumplían el requisito, desde el 1 de septiembre el colegio cuenta con cinco unidades de Primaria con una ratio superior a 20 alumnos/as. No es de justicia que no se tenga en cuenta el periodo de matriculación de septiembre ya que el curso aún no había comenzado", subraya CGT.

"El colegio afectado tiene las mismas necesidades que los demás centros de su zona y la provincia. No se contempla en ningún lugar que el requisito únicamente fuera para la matrícula de junio, por eso este sindicato insiste que el curso no había comenzado cuando se denegó desde Planificación", concluye.