CCOO denuncia el accidente en las obras del Acceso Sur ante Inspección de Trabajo

El sindicato Comisiones Obreras ha registrado una denuncia ante Inspección de Trabajo tras finalizar un informe preliminar por el accidente laboral mortal acaecido a las 11:30 horas del pasado viernes y que costó la vida a un trabajador por aplastamiento de una plancha de acero de aproximadamente dos toneladas cuando esta era transportada por una máquina excavadora, en las obras de construcción del Acceso Sur a Algeciras.

El sindicato ha puesto de manifiesto "que este tipo de maquinaria no es apta para transportar dentro de su pala o enganchado a la mima, si no cuenta con la homologación correspondiente por el fabricante, ningún tipo de material al no ser el propio de su actividad y siempre que no sobresalga de su caja", indica en un comunicado.

Según el criterio de CCOO, se ha incumplido el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por lo que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Igualmente este sindicato hace constar en su denuncia "que en el momento del accidente no había recursos preventivos que pudiesen abortar la forma de transportar la pieza metálica en una máquina excavadora, ni habían nombrado ninguno para esa operación de riesgo, y, si lo había, no cumplido con su obligación de abortar la forma de manipulación de la pieza metálica".

CCOO solicita igualmente que "se constate que este accidente se ha producido por falta de seguridad por parte de la empresa, y que se proponga el aumento de las prestaciones a que den a lugar, en 30 o 50%, a tenor de lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social, a favor de los herederos del trabajador fallecido".

"Siniestros como este ponen de manifiesto el alto coste que pagamos los trabajadores por el menosprecio de las empresas a las actividades de prevención de los riegos laborales y la imperiosa necesidad de incrementar la labor inspectora en este terreno", sostenía el secretario comarcal de CCOO, Manuel Triano.