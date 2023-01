CCOO lleva a los tribunales a Algesa por el plan de estabilización del personal en Algeciras

CCOO ha formulado un recurso de reposición para llevar a los tribunales el plan de estabilización del personal de Algesa, la empresa municipal de limpieza del Ayuntamiento de Algeciras.

El sindicato considera que a la plantilla de dicho servicio se le aplica un procedimiento radicalmente distinto al del resto del personal dependiente del Consistorio algecireño, calificando de discriminatorio el trato a estos trabajadores, por lo que ha iniciado el procedimiento para llevar a los tribunales la oferta publicada en el marco del proceso de estabilización del personal de la empresa con el registro de un recurso de reposición como paso previo a la interposición de una demanda.

El recurso formulado está dirigido contra el procedimiento publicado en el BOP en el que, por Decreto de la Alcaldía, se aprueba la Oferta Pública Extraordinaria (OPE) para la estabilización de la plantilla de la empresa municipal Algesa, en el marco de la Ley 20/2021, de 8 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

“Nuevamente se pretende dar un tratamiento discriminatorio a la plantilla de Algesa, toda vez que mientras al personal municipal y a otras empresas públicas se les aplica el método del concurso de méritos, al de la empresa pública de limpieza se le somete a un examen para justificar una idoneidad ampliamente demostrada por sus años de servicio” afirma el responsable comarcal de CCOO del Hábitat, Miguel Páramo.

Según impugna el sindicato, el referido Decreto de Alcaldía establece las bases de un concurso oposición, mientras que sostienen que la Ley 20/21 establece que, cuando existen trabajadores (temporales e indefinido no fijos), cuyas plazas han estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente con anterioridad al 1 de Enero de 2016, les sería de aplicación para el proceso de estabilización, un concurso de méritos tal y como formula la Disposición Adicional sexta de esa Ley.

A esto suman otra denuncia alegando que no se ha consumado el proceso negociador con la representación sindical, contemplada igualmente en la Ley; o las Indefensión al no haber tenido conocimiento del número de trabajadores que son interinos por vacante o indefinidos no fijos y por consiguiente no saber si el número de plazas que figuran en la publicación del BOP número 245 de 27 de diciembre de 2022 se corresponde con la realidad de la empresa.

“Se trata de un tratamiento injusto e injustificable para con la plantilla de Algesa, y es por ello que hemos reclamado del alcalde de Algeciras, que tome cartas en el asunto y que, aceptando el recurso presentado, arbitre las medidas necesarias para garantizar los derechos del colectivo afectado y evite un procedimiento judicial que nadie desea” concluye Páramo.