Buscan a un algecireño desaparecido desde el miércoles en la zona de Las Pantallas

Un dispositivo formado por más cien personas busca en la zona de Las Pantallas, en Algeciras a Ricardo Atalaya Abecasis, un hombre de 42 años, residente en Algeciras, que está en paradero desconocido desde el pasado miércoles. En esta área fue encontrado su vehículo, en una zona frondosa, por parte de efectivos de la Guardia Civil.

En el dispositivo participan agentes de la Policía Nacional de Algeciras adscritos a la UDEV que han estado peinando la zona para tratar de encontrar a este hombre, divorciado y padre de dos niños, que el jueves no se presentó a su trabajo y que tampoco ha tratado de acceder a sus cuentas bancarias.

Según consta en la denuncia que ha sido interpuesta en la Comisaría de la Policía Nacional, Ricardo Atalaya se hallaba en casa de su madre la noche del 28 de mayo, y al despertarse ésta no lo encontró en el domicilio. Pensó que se había ido a trabajar a su puesto en Refinería y no le dio más importancia hasta que a la hora de comer le envió un mensaje vía whatsapp, para ver si volvería a casa. Al no acudir ni contestar a los mensajes, la madre avisó al hermano, que se puso en contacto con compañeros de trabajo para conocer si había acudido a trabajar, pero la respuesta fue negativa.

Tampoco los hijos de este hombre tienen noticias de su padre. Según un portavoz de la familia, Ricardo Atalaya no padece ningún trastorno mental y se encontraba bien de salud. Además nunca había protagonizado un hecho similar.

La familia ya ha interpuesto la correspondiente denuncia, aunque demandan una mayor implicación por parte de los agentes en el dispositivo de búsqueda, e incluso la participación de medios aéreos, mas agentes para peinar la zona o perros de búsqueda para rastrear el área de las Pantallas.