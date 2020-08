El Ayuntamiento de Algeciras saca pecho tras conocerse los datos sobre los remanentes de los consistorios, al acumular un superávit de 23.856.479 euros. Según un estudio basado en datos aportados al Ministerio de Hacienda, es el segundo municipio de Cádiz y el undécimo de Andalucía con un mayor superávit.

La delegada municipal de Hacienda, María Solanes, califica de "logro" estar en una posición tan destacada entre los Ayuntamientos andaluces. “Solo podemos destinar nuestro superávit al pago de proveedores, a amortizar la deuda y a inversiones financieras sostenibles, aunque tras la crisis causada por el Covid-19, nos ha permitido gastar de forma excepcional algo de este remanente en paliar los daños sociales que ha causado en nuestro municipio” explica la edil.

"Nos encontramos entre los primeros puestos de la lista gracias a la buena gestión que se está llevando a cabo por parte del equipo de Gobierno. Contamos con el presupuesto más social de la historia de Algeciras, siempre siguiendo los principios de austeridad y control del gasto”, remarca la concejal, quien subraya que los proveedores que dan servicio al ayuntamiento están cobrando en menos de 60 días.

“Los Mellis, que son los señores del PSOE Juan Lozano y Fernando Silva, mienten una vez más y vuelven a no aceptar que la gestión económica del señor Landaluce es infinitamente mejor que la de su partido, y no lo digo yo, lo dice el informe del Ministerio de Hacienda del pasado domingo. Los socialistas nos dejaron embargados con su nefasta gestión. Los Mellis no hacían más que subir impuestos, mientras Landaluce los baja. Landaluce significa austeridad, mientras que el PSOE supone despilfarro", señala Solanes.

La concejal añade que "Landaluce es sinónimo de confianza, mientras que los socialistas solo han generado temor entre las empresas".

"En 2011, cuando llegamos al Ayuntamiento tuvimos que mover cielo y tierra para encontrar proveedores que suministrasen algo tan básico como el papel higiénico para los colegios, puesto que nadie quería trabajar con la institución al no tener seguridad de cuándo podrían cobrar. Ésta es la auténtica realidad, por mucho que le pese a los socialistas, empeñados en seguir generando ruina en nuestra ciudad” ha manifestado la delegada.

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha firmado un decreto que quieren ratificar en el Congreso por el que el gobierno de Sánchez quiere que los ayuntamientos cedan "voluntariamente" al gobierno el remanente de tesorería.

Ante esta situación, Solanes ha mostrado su descontento frente a la iniciativa del Gobierno Central de usar el superávit de los Ayuntamientos y las Diputaciones. “Es injusto que quieran que cedamos nuestro remanente, el ahorro de los algecireños, que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir durante estos años, apretándonos el cinturón como ninguna otra administración, consideramos que aceptar un acuerdo así es una traición a la idea del municipalismo”.