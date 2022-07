Cultura documenta y pone bajo protección los restos arqueológicos del Centro Paco de Lucía

Los restos arqueológicos hallados en el solar del futuro Centro de Interpretación Paco de Lucía ya se encuentran documentados y bajo protección, según ha indicado este miércoles el Ayuntamiento de Algeciras en una nota de prensa en la que subraya que "las medidas a adoptar" en relación a los vestigios "no supondrán demora para la finalización de la obra". El Consistorio, no obstante, no aclara si los restos se integrarán en el nuevo espacio y si quedarán a la vista de los visitantes.

La teniente de alcalde delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Pilar Pintor, ha informado que los restos arqueológicos hallados en el solar donde está siendo construido el Centro de Interpretación Paco de Lucía ya se encuentran "documentados y sometidos a medidas de protección", conforme al informe arqueológico elaborado por la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.

De todo ello, mantiene el Ayuntamiento, "se dio cuenta en su momento a la empresa Eiffage, responsable de las obras, para que adoptase tantas cuantas medidas fuesen necesarias no solo para cumplir con lo marcado por el Gobierno andaluz, sino además para garantizar la preservación de unos vestigios que han supuesto un importante avance en el conocimiento del patrimonio algecireño".

El documento en cuestión señala que “la superficie documentada es del 90%, restando por motivos de seguridad laboral lo establecido por los técnicos en prevención, tanto de la constructora, como por parte del Ayuntamiento de Algeciras. Con este motivo se debe realizar un control arqueológico de los movimientos de tierra, puesto que restan por documentar aquellas zonas en las que viéndose afectadas por las obras no se pueden realizar por motivos de seguridad laboral. Entre ellas la zona de entrada a la obra en donde parece ser que se localizaría el foso medieval del recinto murario de época alfonsina, S.XIV”.

Añade el informe que, “se ha de destacar la aparición en la fase de excavación de parte de la base y cimentación de una torre defensiva medieval que, según informa el mismo arqueólogo director de la intervención, estaría ubicada en la esquina sureste del solar, cuyas dimensiones en planta no exceden los 9 metros cuadrados, y cuyo desarrollo vertical estaría en el metro de cimentación". "Otros elementos, tales como tres muretes inconexos y realizados en lajas de piedra y ripios carecen de entidad suficiente como para ser conservados in situ o ser trasladados", según el informe desvelado por el Ayuntamiento.

"En síntesis se debe conservar in situ la torre medieval, sobre todo atendiendo a la protección per se que mantienen las estructuras defensivas, máxime cuando obedecen a una conexión con el entorno y restos estructurales defensivos del yacimiento de la ciudad de Algeciras”

"En síntesis se debe conservar in situ la torre medieval, sobre todo atendiendo a la protección per se que mantienen las estructuras defensivas, máxime cuando obedecen a una conexión con el entorno y restos estructurales defensivos del yacimiento de la ciudad de Algeciras”, indica el documento de los arqueólogos. Por ello, desde la delegación territorial se establece que “será necesario asegurarse de la protección y la conservación in situ de la cimentación de la torre medieval excavada en la esquina sureste del solar".

También se recuerda, según el Ayuntamiento, la necesidad de entrega de declaración responsable para efectuar el control de movimiento de tierras en lo que resta del solar, así como recabar la preceptiva autorización en caso de que apareciesen en dicho control de movimiento de tierras estructuras o niveles arqueológicos no contemporáneos que hiciesen necesaria una excavación de los mismos.

"Por tanto, se da por concluida la intervención arqueológica preventiva en esquina Ruiz Zorrilla número 3 con avenida Blas Infante de Algeciras, manteniéndose las cautelas arqueológicas en las zonas no intervenidas del solar y fundamentalmente en el sector de entrada a la obra así como en el perímetro de seguridad no excavado”, reza el informe, cuyo contenido ha sido desvelado por la responsable de Cultura.

Pintor muestra su satisfacción por el contenido del informe, “que viene a avalar las tesis recogidas en el que realizó en su momento el arqueólogo municipal, y de esta manera se ratifica que la aparición de estos importantes hallazgos no supondrá un problema para la finalización de las obras de construcción del Centro de Interpretación Paco de Lucía, que estará a pleno funcionamiento antes del 31 de diciembre próximo”.