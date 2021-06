El Ayuntamiento de Algeciras abonará una indemnización de 25.802,68 euros a una niña que se produjo una herida grave en un brazo mientras jugaba en la escalera de acceso al edificio Guillermo Pérez Villalta (antes Kursaal).

Así lo avala el Consejo Consultivo de Andalucía en un dictamen al que ha tenido acceso esta redacción y preceptivo para determinar la responsabilidad patrimonial de la administración derivada del accidente en un edificio público. Esta construcción, inaugurada en 2007, alberga las oficinas de la Delegación Municipal de Cultura.

El suceso ocurrió en la tarde del 23 de julio de 2018. La pequeña, que entonces tenía 12 años, estaba con su hermano y su madre en la avenida Villanueva cuando sufrió una herida abierta con un hierro puntiagudo en forma de cuerno cortante que sobresalía de la barandilla que divide la escalera. Estaba bajando por ella agarrada cuando se cortó y tuvo que se trasladada en una ambulancia del 061 al hospital Punta de Europa.

La Policía Local acudió al lugar y emitió un informe en el que refleja que el oficial decidió acotar en ese mismo instante la zona con cinta policial al considerarla peligrosa y dar aviso al encargado de la oficina técnica del Ayuntamiento para procediera a la reparación. "En las fotografías que se incorporan al expediente se observa que la barandilla termina de manera curva, elevándose respecto del resto de la barandilla y asemeja a la cabeza de un animal, estando seccionado el metal por la mitad en el extremo final simulando la boca abierta de un animal y a ambos lados, sobresaliendo de lo que es la estructura de la barra, hay colocadas dos chapas metálicas a modo de orejas o cuernos", describe el documento.

El encargado de Vías y Obras emitió un informe sobre el estado de mantenimiento de la barandilla descrita en el que manifestó que “se encuentra en perfecto estado de fijación y mantenimiento, no observándose ningún tipo de deterioro de la misma”, si bien no entra “a valorar el diseño artístico de la misma” al estimar que no es de su competencia. El Ingeniero Técnico de Obras Públicas, en el informe emitido el 16 de octubre de 2019, manifiesta que “la barandilla se encuentra debidamente fijada al suelo y tiene un altura reglamentaria” y que no se manifiesta sobre la adecuación del diseño artístico de la misma.

La Policía Local acudió al lugar del accidente donde se encontraba la lesionada y acordonó la barandilla porque la consideró peligrosa. Empleados municipales procedieron a eliminar al poco los elementos cortantes

Aunque la Policía Local no fue testigo de los hechos, el propio Ayuntamiento dio por cierta la causa del accidente al estimar parcialmente la reclamación. El Consejo Consultivo considera que "son muchos los indicios que obran en el expediente (la Policía Local acudió al lugar del accidente donde se encontraba la lesionada, acordonó la barandilla porque la consideró peligrosa, características de la herida inciso-contusa cuya causación es compatible con elemento punzante) que permiten tener por acreditados los hechos descritos y la causa del daño sufrido por la menor". Empleados municipales procedieron a eliminar al poco los elementos cortantes de la barandilla.

El Ayuntamiento estimó solo parcialmente la reclamación al considerar que no es un lugar de paso para los viandantes, además de que cuando se produjo el accidente el edificio estaba cerrado al público (y que desde su inauguración en el año 2007 nunca se ha producido un accidente que permita cuestionar la seguridad de la barandilla. Además reprocha a la madre la falta de vigilancia y que no advirtió a la niña sobre el posible peligro existente.

El Consejo Consultivo no comparte ninguno de estos argumentos. Primero explica que la ornamentación con la que se produce el corte se encuentra situada a pie de calle, no al final de las escaleras cuando ya se tiene acceso al edificio, sino justo al comenzar el primer escalón respecto del nivel de la vía. "No había que entrar en un sitio cerrado para tener acceso al lugar sino que está en la propia calle, por lo que resulta indiferente que estuviera abierto o no el edificio en ese momento", justifica.

Además explica que, pese al buen estado de conservación de la barandilla, por su diseño, no se ajusta a las exigencias legales requeridas para estos elementos, ya que el artículo 30 de la Orden VIV /561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados especifica que "en ningún caso dispondrán de cantos vivos".

De las fotografías, el Consejo Consultivo desprende que "el diseño que tenía al tiempo de producirse el accidente supone un riesgo potencial para los usuarios ya que los dos salientes metálicos hacen el efecto de cuchillas pues, aunque terminan en forma redondeada, favorecen enganchones, que se claven o incluso cortes, tal y como sucedió con la menor".

También considera que no se puede achacar el accidente a la falta de vigilancia de la madre, puesto que "es difícil controlar que este accidente no se produzca por las propias características del pasamanos y porque en cualquier movimiento súbito cualquier persona, ya fuera menor o mayor de edad, podría haberse enganchado y cortado. Simplemente, este elemento punzante y afilado no debería existir en un elemento público cuya finalidad precisamente es la de preservar la seguridad de los ciudadanos".

En definitiva, el Consejo Consultivo considera probada la relación de causalidad entre el “funcionamiento del servicio” y el daño por el que se reclama, estimando que éste es en su integridad ocasionado por el peligro potencial que suponía el diseño de la barandilla colocada en un edificio público.