El Ayuntamiento lleva al juzgado las mejilloneras abandonadas en Getares

Las mejilloneras abandonadas en Getares llegan a los juzgados. El Ayuntamiento de Algeciras prevé presentar esta misma mañana la denuncia contra la empresa por no haber retirado las estructuras varadas en la playa desde hace meses, cuando los temporales las arrastraron hasta allí. El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha explicado esta mañana que el Consistorio envió una carta certificada a la empresa tras no haber respondido a los requerimientos anteriores. Al no haber respuesta ha terminado por acudir a los juzgados. Pero también "hemos pedido a la Junta y la Autoridad Portuaria que retiren de forma subsidiaria las mejilloneras". Como ha recordado, es la Administración autonómica la que autoriza la explotación de esa zona de la ensenada y el Puerto quien da luz verde al fondeo y ambas entidades cobran un canon por ello. Capitanía Marítima sí se ha mostrado en contra de las estructuras. Pero el Ayuntamiento, "que ni siquiera puede pronunciarse", sufre las consecuencias en la playa: "Problemas ambientales, olores y el riesgo para los bañistas".En cuanto a la puesta a punto de los servicios en las playas, ya ha acabado la colocación de las pasarelas en la playa del Rinconcillo y esta semana finalizará en Getares. Landaluce ha explicado que también se alargará alguna de las pasarelas para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la orilla, anuncio que llega después de las quejas de los vecinos de Getares al respecto transmitidas por el grupo socialista.El balizamiento quedó colocado en el mes de mayo y se ha remodelado el módulo central en Getares, con una nueva megafonía. Quedarían por instalar dos modulos, uno en la zona de Los Pulpos y otro al final de Getares.