El Ayuntamiento culpa al PSOE de que la rehabilitación de La Piñera no llegue a más viviendas

La delegada de Urbanismo de Algeciras, Yéssica Rodríguez, ha culpado al Gobierno de la Junta anterior, del PSOE, de aprobar un "escueto programa de subvenciones" que ha obligado al Ayuntamiento a reducir la rehabilitación de las viviendas de La Piñera criticada por los propios socialistas.

Rodríguez ha lamentado “el cinismo y la aparente preocupación del PSOE de Algeciras por las barriadas y sus vecinos cuando han estado cuatro años sin pisarlas y sin interesarse por los problemas reales de los ciudadanos”.

Después de que los socialistas vayan a presentar una moción para reclamar la rehabilitación integral de La Piñera, la delegada ha explicado: "Claro que nos hubiese gustado llegar a más en la rehabilitación de los bloques de La Piñera, donde por cierto se ha conseguido actuar en 22 bloques de vecinos beneficiando a 180 personas, pero hemos actuado dentro de la legalidad que nos permitía el escueto programa de subvenciones que aprobó la anterior y socialista Junta de Andalucía”.

“Por un lado, el PSOE alardea de que fue la Junta de Andalucía socialista fue la que apostó por la rehabilitación de las viviendas de La Piñera, y por otro, reconocen que las bases estaban claramente mal hechas, por lo que pedimos al PSOE de Algeciras que se aclare y deje de entorpecer el trabajo que se está haciendo, así como los proyectos de ciudad que hay previstos para esta tierra” destacaba la edil.

Además, Rodríguez aprovechaba para recordar el arreglo integral de la Calle Bombita de la barriada de la mano de la actual Junta de Andalucía, y anunciaba que “por indicación del alcalde se va llevar a cabo un programa de reordenación y reforma integral de las calles de la barriada con una inversión que supera los dos millones de euros, un gran hito en la historia de Algeciras porque nunca se había invertido tanto en la zona y los vecinos lo van a poder disfrutar en muy poco tiempo”.

“Ahora es cuando se está actuando en todas las barriadas de la ciudad, y gracias a la Junta de Andalucía de Juanma Moreno se va a construir el centro de salud nuevo en la Bajadilla, con unas calidades y una tecnología de máximo nivel; el Conservatorio de Paco de Lucía, se está rehabilitando de forma integral el Mercado Hotel Garrido. También se está revitalizando el barrio de la Caridad donde cada día se abren más comercios y se adquieran más viviendas; San José Artesano con el proyecto la Playa de Mi Barrio va a dar un salto cualitativo, la reforma integral de la avenida Diputación, la zona de bajas emisiones; el nuevo bulevar en la zona de la Estación de RENFE; el proyecto de implantación de seguridad en los pasos de cebra; los nuevos centros de formación en San García y el de la avenida Virgen del Carmen, así como el gran proyecto del Lago Marítimo y la reurbanización del llano amarillo, entre otros.

Y, con respecto a la problemática de las urbanizaciones no recepcionadas la delegada, explicó que “ durante el gobierno socialista del Ayuntamiento de Algeciras no se hicieron las cosas correctamente, no velaron por el cumplimento de la ley y las aportaciones de las garantías pertinentes en las obras, por lo que no se dieron los pasos legales necesarios para recepcionar las urbanizaciones, y ahora este equipo de gobierno está intentando solucionar un problema que afecta a la ciudadanía”. La delegada ha añadido que “estamos trabajando de la mano de los técnicos y los vecinos para encontrar soluciones y poder recepcionar, paso a paso, las urbanizaciones y en el menor tiempo posible, pero pedimos al PSOE que sea responsable de sus actos y arrime el hombro para solucionar un problema que, por culpa de su pasotismo, crearon y hemos heredado”.

Propuestas al Pleno

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, acompañado del primer teniente de alcalde, Jacinto Muñoz, ha destacado los "importantes temas" que este lunes serán llevados a Pleno para su debate y votación a propuesta del Ayuntamiento de Algeciras.

El regidor se ha referido, en lo que se refiere a Deporte, el contrato de acondicionamiento y colocación de césped artificial y equipamiento deportivo en los campos de fútbol municipales Ignacio Villaverde, Teodosio y Tomás y Los Pastores que supone “un muy buena noticia para toda la comunidad deportiva de la ciudad que va a sumar ya el total de seis campos de fútbol verdes y modernos, un gran hito en la historia de Algeciras”, explicó.

También, está previsto que se apruebe provisionalmente, ya que posteriormente se abrirá un periodo de alegaciones que conducirá a la aprobación definitiva del documento, la elaboración de inventarios de emisiones de referencia, evaluación de riesgo, así como el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES), que recoge las actuaciones que el Ayuntamiento puede llevar a a cabo para frenar las emisiones contaminantes y para adaptar la ciudad a los efectos del cambio climático.

Asimismo, en el área de Hacienda está previsto aprobar el rescate el cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características especiales (BICES), que actualmente lleva a cabo la Diputación de Cádiz, para que pase a ser gestionado directamente por el propio Ayuntamiento de la ciudad. “Se va conseguir con este cambio que la gestión de la recaudación sea más eficaz, a la vez que se va a producir un ahorro para las arcas municipales de 100.000 euros, es decir, seguimos optimizando los recursos del Ayuntamiento pensando en los ciudadanos” recordaba el alcalde.

Por otro lado, en lo que se refiere al área de Igualdad y Bienestar Social el regidor ha informado que “hemos estado trabajando también para llevar al pleno la aprobación definitiva de la adhesión de la ciudad de Algeciras a la Declaración de París sobre la erradicación del VIH, en el marco de la iniciativa Fast Track Cities".

"Se trata de un compromiso de las ciudades, para acelerar la respuesta al VIH y conseguir, entre todos esos esfuerzos municipales, acabar con el virus en 2030, como se ha marcado ONUSIDA en sus objetivos de desarrollo sostenible”, ha dicho. Para ello, más de 400 ciudades de todo el mundo, coordinadas bajo una red de buenas prácticas, ya se han sumado desde 2014, cuando se firmó el inicio del compromiso en la ciudad de París, en lo que se denomina la Declaración de París explicaba el alcalde.

“Seguimos avanzando en cuestiones que la ciudadanía nos demanda, y damos respuesta en materia social, económica o deportiva, porque Algeciras y todas sus barriadas siguen avanzando con proyectos reales, y que mejorarán la calidad de vida de todos para lograr una ciudad más moderna e inclusiva”, ha concluido Landaluce.