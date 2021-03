El Ayuntamiento de Algeciras reclama a Nautagest 650.000 euros por el parking Escalinata

El Ayuntamiento de Algeciras ha reclamado a la empresa Nautagest, concesionaria del parking Escalinata, 650.000 euros en concepto de indemnización a los vecinos del edificio del mismo nombre y colindante al aparcamiento en el proceso judicial que se sigue para su derribo.

Así lo ha indicado este lunes el equipo de gobierno municipal en un comunicado en el que la delegada de Hacienda, María Solanes, asegura que el Consistorio ha hecho frente al pago de sus obligaciones en este asunto.

En concreto, la concejal explica que "a través del fondo de ordenación de 2020 se ha abonado la cantidad de 1,3 millones de euros a la comunidad de propietarios Escalinata Murillo, la cual fue depositada ante el juzgado tal y como requería la sentencia. De tal manera que, en el momento en el que el juez fije la cuantía del importe a abonar, se tendrá que ejecutar y demoler".

Rodríguez añade que "este Ayuntamiento ha hecho un requerimiento notarial para reclamar a Nautalgest que pague la mitad de dicha cantidad", es decir, 650.000 euros, "y hemos compensado, en concepto de canon, unos 84.000 euros, cuantía con la que esta sentencia quedaría cumplida en relación con las oficinas del aparcamiento, la cual ya ha sido notificada a los interesados".

Solanes, junto a la delegada de Urbanismo, Yéssica Rodríguez, sale así al paso de las acusaciones del portavoz de Adelante Algeciras, Javier Viso, referentes al Escalinata, en la que este pedía explicaciones al gobierno local por la situación de un proceso que calificó de "atropello urbanístico".

Las dos concejalas lamentan "el profundo desconocimiento de Adelante sobre el proyecto de la Escalinata". “A lo largo de estos meses se han ido realizando las gestiones oportunas, así como todas las reuniones preceptivas, paso a paso, tal y como se requiere en la sentencia, para avanzar en el proyecto de restitución de la Escalinata, siempre contado con el asesoramiento de los técnicos y expertos municipales”.

Ofertas

"En concreto, la semana pasada tuvo lugar una mesa de contratación para el derribo del aparcamiento, a la que estaban convocados los representantes de todos los grupos políticos, donde se dieron a conocer las ofertas de las empresas para optar al mismo. Pero el grupo de Adelante no estaba presente en dicha mesa porque, o bien no les interesan, o no quieren trabajar por Algeciras" aseguraron las ediles, que pidieron "seriedad y compromiso a Adelante Algeciras porque "si no nos interesamos por obtener información de los técnicos competentes, ni acudimos a las mesas de contratación correspondientes, no pueden culpar a este equipo de gobierno de faltar a la transparencia en este tema".

En relación a la dimensión económica, Solanes indica que, "siguiendo la línea marcada por el alcalde, José Ignacio Landaluce, continuamos comprometidos con la transparencia y el control de gasto, mirando hasta por el último euro de las arcas municipales, con responsabilidad y eficacia".