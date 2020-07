El Ayuntamiento de Algeciras recepcionará la urbanización Monte Alto

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, acompañado por la delegada de Urbanismo, Yéssica Rodríguez, ha llevado a cabo un encuentro con Darío Rodríguez, presidente de la Urbanización Monte Alto, de cara a proceder a la recepción de la urbanización de la Cañada de Los Tomates que se encuentra en la fase final de redacción del proyecto y que pronto se licitará y podrán comenzar las obras.

Durante el encuentro, en el que estaban presentes técnicos municipales de la delegación de Urbanismo y Alumbrado, el regidor ha explicado que “la urbanización no pudo ser recepcionada en su momento por el Ayuntamiento al haber entrado la empresa propietaria del suelo en concurso de acreedores, y no reunir las condiciones necesarias para ello”. Según ha detallado la delegada “la medida pasa por dividir en dos partes la unidad de ejecución, englobando en una de ellas las parcelas ya edificadas, pasando a tener carácter de suelo urbano consolidado; y la otra parte las parcelas pendientes de desarrollo, quedando como suelo urbano no consolidado”.

Yéssica Rodríguez manifestó que “de forma paralela el Ayuntamiento ha iniciado la tramitación administrativa para poder acometer las obras imprescindibles mediante ejecución subsidiaria, complementándose con el estudio de las anomalías existentes, que se refieren fundamentalmente al alumbrado y a desperfectos en los viarios y en las que ya se está trabajando”.

Una vez concluidas las obras, el Ayuntamiento recepcionará la urbanización tal y como vienen demandando los vecinos desde hace años “lo que nos parece de justicia porque los vecinos no tienen por qué sufrir las consecuencias de los problemas económicos de una empresa que entró en concurso de acreedores”. Por último, Landaluce, una vez escuchado al presidente de la urbanización y a los técnicos municipales, ha mostrado su compromiso para buscar esa solución necesaria, justa y dentro de la legalidad, que ponga remedio a esta demanda vecinal donde nunca antes nadie había actuado. El alcalde ha reseñado que "es el momento de que el Ayuntamiento esté dando solución en todas las barriadas, a todos sus vecinos, tras décadas de dejadez".