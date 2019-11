El Ayuntamiento de Algeciras coordina actuaciones contra la ola de frío

La parlamentaria Ángela Aguilera reitera la necesidad de un albergue

La parlamentaria de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha reclamado a la Junta de Andalucía la construcción de un albergue en la ciudad de Algeciras, así como una solución “integral” para las personas sin hogar, reclamación que ha hecho extensible al Ayuntamiento de Algeciras. Para Aguilera es “intolerable” que una persona sin hogar haya fallecido este pasado fin de semana en el municipio y que “desde el Ayuntamiento y desde la Junta no hayan puesto recursos para evitar este final y, simplemente, miren hacia otro lado”. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de esta persona y no vamos a consentir que esto sigue ocurriendo”.

Es por ello que la parlamentaria andaluza ha anunciado que presentará una proposición no de ley (PNL) para instar a la Junta a que construye de manera “inmediata” unas instalaciones para las personas sin hogar, máxime, “en una ciudad y una comarca con tan elevadas tasas de paro y de exclusión social y con una posición geoestratégica que nos hace más vulnerables. Estamos en una zona de necesidades especiales, por ser una zona de frontera”.

“Es inconcebible que una ciudad como Algeciras con 120.000 habitantes no cuente con unas instalaciones de estas características y, sobre todo, que desde las administraciones local, comarcal y andaluza no se articulen mecanismos para dar una respuesta a vecinos y vecinas que se ven abocados a vivir en las calles sin ninguna otra alternativa habitacional ni de subsistencia”. “Nos parece inadmisible que la administración esté empeñada en gastarse tanto dinero –más de 36 millones- en cárceles mientras muchas personas que no tienen dónde estar mueran de esa forma tan despiadada en ciudades que pertenecen a un estado democrático, social y de derecho", ha afirmado.