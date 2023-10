El algecireño José Antonio Larguero enlaza a pie en 48 días Algeciras con Santiago de Compostela

El algecireño José Antonio Larguero ha llegado este jueves a Santiago de Compostela después de 48 días de camino a pie desde Algeciras. Con un doble objetivo, un reto personal y difundir la causa de la asociación contra el cáncer Poco a poco, este experimentado peregrino ha alcanzado la meta después de atravesar el país de cabo a rabo. "El camino ha sido un espectáculo, pero muy duro, pero a la vez muy gratificante y muy satisfactorio. Si me da dan 48 días más de vacaciones me vuelvo andando", afirma el peregrino antes de emprender el regreso.

Tantos días de camino dan para mucho. "Hasta que no pasé Sevilla no lo pasé bien porque me salieron ampollas. Los primeros 15 días fueron como una pretemporada y cuando llegué a Zafra me sentí muy bien, no yo mismo me he creído lo fuerte que me he sentido, pero ha sido por la fuerza que me ha dado la asociación, mi gente y el apoyo de los medios. La cabeza me ha funcionado muy bien. No me he sentido presionado, pero con la obligación de no fallar por todo el mundo que llevaba detrás. La cabeza me ha hecho superarme a mí mismo", cuenta.

"Estoy orgulloso de haberlo terminado. Estoy tranquilo, todavía no soy consciente de lo que he hecho, pero cuando me siente en mi casa me acordaré de todo lo que he hecho. Esa sensación la tendré más adelante", explica Larguero.

Larguero, que en una década ha llegado a la plaza del Obradoiro desde distintos caminos, comenzó desde la Plaza Alta de Algeciras el 8 de septiembre para atravesar varias vías: la del Estrecho, que llega hasta Puerto Real; desde ahí la Vía Augusta, con final en Sevilla; desde la capital hispalense tomó la Vía de la Plata hasta Granja de Moreruela, en Zamora, inicio del camino Sanabrés o Mozárabe, para enlazar en Lalín con el camino de Invierno ya hasta Santiago.

Durante el camino, el peregrino algecireño ha tenido que enfrentarse a la ola de calor que azotó a Andalucía y Extremadura a mediados y finales de septiembre caminando por dehesas a más de 30 grados sin apenas sombra, con rectas de hasta 17 kilómetros, y a la lluvia caída los últimos días en Castilla-León y Galicia, donde ayer mismo también tuvo algunos tramos con importantes chubascos. En su recorrido ha llegado a realizar etapas de más de 30 kilómetros, muchos de ellos por pendientes y caminos en plena naturaleza, aunque otros por carretera, con el consiguiente peligro.

La falta de puntos de avituallamiento, especialmente en la Vía de la Plata, también ha sido uno de los hándicaps de este camino para Larguero, ya que tenía que cargar con más agua y comida de lo normal.

Una vez en la plaza del Obradoiro, Larguero ha dedicado este camino a la asociación Poco a poco y a su familia, en especial a su sobrino Nicolás.

Larguero es trabajador de la delegación de Mercados del Ayuntamiento de Algeciras y desde hace un año también gestiona una empresa de organización de viajes al Camino de Santiago, llamada Santiaguea, en cuya cuenta de Instagram ha ido documentando todo el viaje etapa a etapa y ha promocionado la labor de Poco a Poco. Los interesados en colaborar con la entidad pueden hacer sus aportaciones en la cuenta corriente ES73 0073 0100 5305 0617 9920.