Ambae se queda sin alimentos y lanza un SOS al Ayuntamiento de Algeciras

Un paquete de legumbres, un cartón de leche, dos yogures, un bote de cacao y dos trocitos de merluza. A esto se ha visto reducida este martes la cesta de alimentos con la que Ambae ayuda a los más necesitados en Algeciras, a más de 300 familias, algunos con seis o siete hijos. Mañana puede que haya menos o nada porque la asociación está al límite, con la despensa vacía y a expensas de alguna donación o de la subvención del Ayuntamiento para no tener que cerrar.

"No tenemos de nada, estamos en las últimas ya", explica Isabel Ruano, la presidenta, con lágrimas en el rostro, al igual que el resto de voluntarios que reparten las últimas existencias como almas en pena. Los lotes de comida para la semana son mínimos y ya no quedan pañales. "Estamos repartiendo lo último que nos dio el Banco de Alimentos. No tenemos verdura, aceite... y últimos los pañales los hemos comprado nosotros", lamenta.

Ambae reclama los 15.000 euros de ayuda de la subvención municipal de este año para poder subsistir, para poder mantener un auxilio de primera necesidad del que viven unas 300 familias, casi 1.500 personas de la ciudad que no tienen otra manera para comer. Y la demanda es mayor porque desde que se desató la crisis del Covid-19 la situación se ha multiplicado.

"Tenemos gente en cola, gente a la que no podemos atender ahora mismo y se nos parte el alma", confiesa Isabel. "Ya solo quedamos nosotros, los grupos de ayuda que salieron al principio de la pandemia no han podido seguir y si nos quedamos sin comida ni recursos no sé qué va a ser de esas 300 y pico de familias".

Ruano explica que con los 15.000 euros de subvención municipal apenas tendrían para tirar unas tres semanas más. "El gasto en comida nos está saliendo a unos 5.000 euros a la semana y vamos a lo más económico, más no podemos mirar por cada euro, porque la subida que hemos tenido de personas necesitadas es muy grande", señala. "La subvención nos daría para seguir pero necesitamos acogernos a algún tipo de programa social o ayuda para tirar hasta final de año", agrega.

Ambae atiende a personas de casi todas las barriadas de Algeciras. "Vienen del Saladillo, La Piñera, El Rinconcillo... vienen andando de todas partes y están siendo muy comprensivos con la situación", resalta Isabel.

La asociación espera que el Ayuntamiento reaccione para evitar que estas 300 familias se queden sin alimentos que llevarse a la boca: "Hay necesidades básicas como la comida y los pañales de los niños. Nos hemos quedado solos en verano, somos el último lugar al que se agarran estas familias y no podemos dejarlos sin nada".