Alrededor de 220 picaduras de medusas atendidas el fin de semana en Rinconcillo

La invasión de medusas en las playas de Algeciras, especialmente la del Rinconcillo, el pasado fin de semana tuvo consecuencias dolorosas: los servicios de Socorrismo tuvieron que atender 150 picaduras el domingo y alrededor de 70 el sábado, cuando se cambió la bandera de roja a amarilla por la menor afluencia de medusas. Por ello, vecinos y comerciantes han reclamado al Ayuntamiento de Algeciras que tome medidas contra los animales y este ha activado ya el barco que las recoge.

La playa del Rinconcillo presentaba esta mañana muchas menos aguavivas que las que podían verse este fin de semana. Muchos bañistas se agolpaban en la orilla para ver a las medusas. Padres y niños se entretenían pescándolas y el resto de usuarios de la playa observaban la escena. En poco más de cinco minutos los más pequeños habían pescado hasta 20 de estos invertebrados. Estos eran los más valientes, otros niños se quedaban en la arena recelosos mirando al mar. “Si lo llego a saber no vengo”, comenta Esperanza Méndez que aprovecha y juega con la pequeña a quitar medusas, aunque a esta le asustan.

Los comercios también lo han sufrido. Los bares no se llenaban, la gente iba a la playa y al ver la situación se volvía a casa. Las pérdidas ni siquiera las pueden calcular, algunos no casi no han atendido a clientes. Los kioscos sufrían de igual forma. “Pérdidas del 100%, la gente se iba, así que no hemos podido vender nada”, comenta Ana Rodríguez, dueña del kiosco de la torreta, frente al restaurante Casa Bernardo, que notó la invasión el domingo por la tarde, cuando apenas ponían cafés.

Las medusas no benefician a nadie y todos piden al Ayuntamiento que ponga soluciones, que coloque redes, porque quieren disfrutar de la playa.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha anunciado que ya se estaban tomando las medidas pertinentes. “Me he puesto en contacto con la Autoridad Portuaria para que una de las embarcaciones que tienen de limpieza pueda actuar para recoger medusas”, ha comunicado por la mañana. También se está a la espera de que puedan ponerse en marcha los barcos que ya colaboraron en esta tarea hace unos veranos, que se encuentran en varadero para recibir al inspector, y la empresa de limpieza está recogiendo a estos invertebrados cuando no hay bañistas en la playa para no molestarlos.

El levante y la ola de calor han propiciado la aparición de medusas en las costas de la comarca y todos están impacientes por que el miércoles entre el poniente y poder disfrutar de la playa, aún más acercándose la festividad de la Virgen de la Palma que reúne a miles de personas en Rinconcillo.