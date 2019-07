Un vídeo que muestra a un camión de Algesa mezclando el contenido de dos contenedores amarillos con la basura orgánica está generando una fuerte polémica en redes sociales.

El vídeo, grabado por una vecina de Algeciras esta misma madrugada, muestra a dos operarios que vacían el contenido de esos dos contenedores en un camión que no está destinado para ello, ya que la recogida selectiva la realiza otra empresa. Pero además, al finalizar la operación, proceden a vaciar en el mismo camión dos recipientes de basura orgánica.

Esa mezcla ha provocado la indignación de los vecinos ante la posibilidad de que se estén mezclando dos tipos de basura diferentes. Algunos alegan que puede que el contenedor no tuviera el contenido esperado, envases, otros aseguran que no es la primera vez que ven hacerlo. El Ayuntamiento de Algeciras no se ha pronunciado aún al respecto, a la espera de investigar lo sucedido.