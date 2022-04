Comienza la huelga en la limpieza y recogida de basura de Algeciras en plena Semana Santa

Este Jueves Santo ha dado comienzo en Algeciras la huelga convocada en la empresa pública Algesa con los paros del primer turno de personal de barrido que presta sus servicios los fines de semana y festivos. Los empleados han secundado en un 90% esta convocatoria, según CCOO.

El sindicato ha manifestado su satisfacción por el amplio seguimiento de la protesta, lo que, a su criterio, pone de manifiesto el respaldo de esta plantilla a las demandas perseguidas con su convocatoria.

CCOO ha convocado huelga en la empresa que gestiona el servicio público de limpieza y recogida de basuras -entre las 7:00 de este jueves, día 14, y la misma hora del lunes, día 18- con el objeto de demandar la puesta en marcha de un mecanismo que permita "superar la precariedad laboral del personal a jornada parcial de Algesa".

Este sindicato y el comité de huelga han denunciado ante la Inspección de Trabajo el incumplimiento de la dirección de la empresa de las directrices marcadas por la Delegación de Empleo en lo referente al nombramiento de servicios mínimos. "Se han saltado igualmente los criterios de nombramientos acordados por ambas partes en la reunión celebrada en el día de ayer (por el miércoles)", informa el sindicato.

“La dirección de la empresa vuelve a saltarse la Ley en un burdo intento de boicotear la firme convicción de la plantilla en el respaldo a la huelga y para procurar minimizar la efectividad de esta. No lo van a conseguir y tendrán que responder de sus actos ante la autoridad laboral”, ha afirmado el responsable comarcal de CCOO del Hábitat, Miguel Páramo.

Páramo lamenta que los responsables de Algesa "no respeten el derecho fundamental a la huelga de este colectivo de trabajadores", y sitúa en ellos "la responsabilidad de los que pueda ocurrir durante el desarrollo de este conflicto".

“En estos días de Semana Santa la ciudadanía algecireña debe saber que solo una parte de la falta de efectivos de limpieza en sus barriadas tienen que ver con la huelga, y que una parte de la reducción del servicio tiene que ver con el traslado al centro de empleados que normalmente realizan sus funciones en otras zonas de la ciudad”, aseguró el responsable sindical tras la falta de acuerdo registrada en la sesión de mediación celebrada el martes en el seno del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla).

El sindicato ha calificado la convocatoria como un paso más en las movilizaciones que vienen protagonizando desde hace meses para demandar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores a tiempo parcial de esta empresa pública a ocupar las plazas vacantes a jornada completa existentes en la misma. Este colectivo lleva semanas protagonizando concentraciones semanales en las puertas del Ayuntamiento de Algeciras todos los viernes, además de haber puesto en marcha un procedimiento judicial en demanda de sus derechos. Esta convocatoria se produce tras una ronda de asambleas y contactos con los trabajadores afectados, quienes han manifestado su apoyo mayoritario a esta convocatoria, que afectará de manera especial a la recogida de basuras y a la limpieza viaria.

Sin embargo, en una nota emitida el día 5 de abril, el Ayuntamiento de Algeciras consideró que la huelga convocada por Comisiones Obreras en Algesa no afectará a los servicios especiales puestos en marcha desde el Jueves Santo al Domingo de Resurrección puesto que el resto de sindicatos representados en la plantilla de la mercantil no secunda la huelga. Según dijo el teniente de alcalde delegado de Limpieza, Jacinto Muñoz Madrid, CCOO basa la protesta en la exigencia de que el personal que trabaja los fines de semana ocupe los puestos de diario, y sean los eventuales quienes cubran los turnos de sábados y domingos, algo que no comparten las demás organizaciones sindicales.

Desde el Consistorio y la dirección de Algesa se considera que esta convocatoria de huelga "es un error, puesto que estos temas deben plantearse en el seno de la comisión negociadora del convenio colectivo".