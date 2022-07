“Nuestro modelo de banca se basa en la confianza y la cercanía”

Caja Rural Granada llega a Algeciras para ofrecer su modelo de banca de proximidad. La entidad financiera ha inaugurado su primera oficina en la calle Alfonso XI, junto al Ayuntamiento, continuando con su proyecto ilusionante de expansión.

Entrevistamos a Alba Puerto, directora de esta nueva oficina que, tras trabajar durante cinco años como Gerente de empresas en Campo de Gibraltar, viene a ofrecer junto a su equipo un servicio de banca amable donde la cercanía, la empatía, la sostenibilidad y la responsabilidad social son los principales valores.

–¿Cómo afronta el reto de dirigir la nueva oficina de Caja Rural Granada en Algeciras?

–Es un enorme reto que afronto con mucha energía e ilusión. Me siento afortunada de poder desarrollarme profesionalmente en una zona como es el Campo de Gibraltar tan llena de oportunidades y de gente emprendedora y con mucha iniciativa, y ello, de la mano de unos magníficos profesionales como son la gran familia de Caja Rural Granada.

–¿Qué puede contarnos de su experiencia profesional en el sector?

–Llevo 5 años como Gerente de empresas en Campo de Gibraltar (Algeciras y la Línea de la Concepción) y aproximadamente 10 años en Banca. Éste es un sector al que he estado vinculada desde pequeña, mi padre trabajó durante más de 30 años y mi hermana y yo seguimos sus pasos. Ahora me enfrento a la Dirección de esta sucursal de Caja Rural Granada y no puedo estar más contenta. Agradezco enormemente la oportunidad y la confianza que me ha brindado la Caja de formar parte de este magnífico proyecto.

–En los últimos años la entidad ha abierto oficinas en Málaga, Jerez de la Frontera (Cádiz), Lorca (Murcia) o Madrid. ¿Por qué Algeciras para continuar la expansión?

–Algeciras tiene un enorme potencial económico y de desarrollo, une dos continentes; tiene un tejido empresarial muy potente y hay muchísimas posibilidades de crecimiento. Es una enorme suerte la que tenemos los profesionales de trabajar aquí ya que capacita el aprendizaje de aspectos muy particulares del sector bancario. Todo funciona como un gran engranaje del que formamos parte; Industria, logística, primer puerto de España, comercio, construcción, turismo... toda la amplitud de sectores que hacen que sea un enclave estratégico para la economía de este país.

–¿Qué va a ofrecer Caja Rural Granada a Algeciras y al Campo de Gibraltar?

–Caja Rural Granada se instala en Algeciras con el convencimiento de fortalecer el tejido comercial y empresarial de la ciudad. Uno de nuestros objetivos principales es contribuir al crecimiento de las provincias donde tenemos presencia para apoyar el progreso de las empresas, de las personas y de la sociedad en su conjunto. Nos basamos en un modelo de negocio de oficinas y gestores, cuyos valores se basan en la cercanía y en la empatía con los clientes. Contamos con una dilatada experiencia, una importante red de oficinas, que cuentan con el apoyo de especialistas de distintos segmentos tanto de Banca de Empresas como de Banca Privada.

Objetivo “Tenemos un firme compromiso por la transformación de los territorios donde estamos presentes”

–¿Por qué elegir Caja Rural Granada frente a otras opciones?

–Ante todo, somos una entidad cercana. Como cooperativa de crédito, está en nuestro ADN la cercanía, la empatía, la sostenibilidad, y la responsabilidad social. No nos conformamos solo con dar un servicio personalizado y acompañar a nuestros clientes en sus decisiones financieras, también tenemos un firme compromiso por la transformación en los territorios donde estamos presentes. Una labor que realizamos, a través de nuestra Fundación y del Fondo de Educación y Promoción.

Así, entendemos que la banca se basa en la confianza y ésta solo se consigue con el tiempo y con las relaciones personales, por eso queremos estar en permanente contacto con nuestros clientes, para trasladarles propuestas de valor que cubran sus necesidades. Para ello, tenemos una amplia gama de productos universales tanto para particulares como para empresas; contamos con un departamento de Banca de Empresas que en Cádiz está liderado por Sergio González y un departamento de Negocio Internacional reconocido por la calidad de su servicio con certificado Aenor. Además, la entidad financiera cuenta con expertos en Seguros, Banca Privada y Personal.

–Ha mencionado la sostenibilidad, ¿hasta qué punto es importante para la entidad?

–En Caja Rural Granada tenemos un claro compromiso social por un desarrollo sostenible. Cuidar de nuestro entorno, fomentar la cohesión social y promover un crecimiento económico equilibrado es clave para el presente y el futuro. Hemos puesto a disposición de los clientes tres tipos de productos sostenibles dentro de las áreas de financiación, inversión y medios de pago como son el Préstamo Personal de Vehículos de Sostenibilidad, el Préstamo Eficiencia Energética o la Hipoteca Verde. También contemplamos la Inversión Socialmente Responsable (IRS) que incorpora criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en la toma de decisiones. Dentro de esta línea, contamos con fondos de inversión, planes de pensiones y carteras específicas que combinan análisis financiero con criterios de sostenibilidad que permiten invertir optando por un mundo más sostenible.

–¿Cómo cree que va a ser la acogida de la entidad financiera?

–La filosofía de la Caja Rural Granada es ser una banca de proximidad cercana, como he comentado y familiar, lo que nos identifica como perfectos compañeros de camino para el crecimiento en la vida de los clientes y las empresas. Las relaciones son duraderas y estables y eso va a ser un punto a favor en esta plaza en la que estamos seguros de que nos van a recibir y acoger desde el primer momento.

–¿Qué puede destacar de estas nuevas instalaciones y de los servicios que viene a ofrecer?

–Estamos en Calle Alfonso XI junto al Ayuntamiento de Algeciras, más conocida como calle Convento. Es una zona que tiene mucha vida y en la que hay numerosos comercios y bares. Se trata de un espacio acogedor, moderno, con un cuidado diseño que prioriza los materiales sostenibles y la eficiencia energética para dar el mejor servicio con el máximo nivel de confort.

Ofrecemos a nuestros clientes un trato personal y una gama de productos adaptados a cada necesidad que pueda tener. Ante todo, somos una entidad familiar cercana y con profesionales dispuestos a atenderles siempre con una sonrisa. Invitamos a todos a conocernos.