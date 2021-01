CIES NO lamenta la reapertura del centro de internamiento de Algeciras

La Coordinadora CIEs NO de Cádiz, entidad constituida por más de una veintena de entidades sociales y sindicales con presencia o incidencia en la provincia, como muestra de la respuesta contraria de la sociedad civil a la existencia de estos centros de detención, lamenta la puesta en funcionamiento de nuevo, del actual CIE de Algeciras, ubicado en la antigua prisión de la Piñera.

La mencionada entidad recuerda en su comunicado que la privación de libertad de personas “que no han cometido delito alguno constituye una fragante vulneración de derechos humanos, y que el uso de unas instalaciones en estado ruinoso puede suponer un trato degradante tanto para las personas internas, como para el funcionariado policial y entidades sociales que en él se encuentran, recordando que entidades públicas como el Defensor del Pueblo o la Fiscalía General del Estado han solicitado en diversas ocasiones su cierre inmediato y definitivo”.

“La inversión de 1.007.928,85 euros en obras de rehabilitación según la licitación oficial, 1,4 millones de euros según los Presupuestos Generales del Estado, no suponen más que un parche, y un dinero malgastado en un edificio que sufre aluminosis y que no tiene más solución que su derribo inmediato, pues la experiencia ha demostrado que no responde a reparaciones parciales. Tal como dijo el Comisario de Algeciras en febrero de 2017, ante una comisión de senadores/as que visitó el CIE de Algeciras todo el dinero que se ponga ahí es tirarlo por las alcantarillas”, abunda el escrito.

“Cies NO, manifiesta que la inversión de dinero público en este tipo de instalaciones, como son estos 1,4 millones de euros en la reforma del actual centro o la partida de gastos de 27 millones de euros destinada a las construcción del nuevo CIE de Algeciras, no responde a la verdadera necesidad social de la comarca del Campo de Gibraltar, y solicitamos nuevamente que se proceda a destinar tales importes a otras necesidades imperiosas de la comarca (mejora de la conexión ferroviaria, planes de empleo y formación, modificación del tejido productivo y empresarial, infraestructuras sanitarias, educativas y sociales, entre otras)”, continúa.

“Desde la Coordinadora, recuerdan que los CIEs no son instrumentos necesarios para el control de los flujos migratorios, que existen alternativas viables a optar por estos centros de detención, que se han mostrado ineficaces y muy costosos económicamente", recalca.

Además, la coordinadora "critica que se proceda a una privación de libertad innecesaria en un contexto gravísimo de pandemia mundial, con el riesgo que para todos lo entes participantes supone, y anuncia que el próximo día 6 de febrero a las 12 de la mañana, realizarán un acto de protesta en la puerta del actual CIE de Algeciras”, finaliza.