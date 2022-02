Alejandro Sanz: "Orgulloso y agradecido, le declaro mi amor eterno a esta tierra"

El cantautor Alejandro Sanz, nombrado este martes por el Consejo de Gobierno hijo predilecto de Andalucía, ha asegurado que recibe esta distinción "orgulloso y agradecido".

En un post publicado en sus redes sociales, Sanz ha agradecido la distinción de la Junta de Andalucía con motivo del 28 de febrero.

"¿Hay algo más bello que pertenecer a una familia? Yo creo que no. Hoy, me visto de gala para recibirte y darte las gracias con el corazón revolucionado. Una de mis madres, Andalucía, me ha nombrado Hijo Predilecto. Orgulloso y agradecido, le declaro mi amor eterno a esta tierra que me vio crecer y me arropa en su infinito abrazo. Recibo este privilegio de la mano de mi padrino, ahora también tu hijo y mi hermano, Manuel Alejandro, poeta de la canción. La verdad, no puedo pedir más, solo dar las gracias y recordarte que yo, ya te quería", ha expresado.

El cantante recibirá el título el próximo lunes junto a su padrino, el compositor jerezano Manuel Alejandro.