Alcultura trae de regreso a Algeciras la pintura de lo relativo de Chema Cobo

El pintor Chema Cobo (Tarifa, 1952) llevaba muchos años sin exponer en Algeciras. Pero el regreso se ha concretado gracias a la apuesta que por él y su obra hace Alcultura este verano. El artista trae a la dársena de El Saladillo casi 40 cuadros pertenecientes a tres series bajo el nombre global de Between the cat and the smile (Entre el gato y la sonrisa). El concepto está tomado de Alicia en el país de las maravillas, la mítica historia de Lewis Carroll. Cobo tiene clara la justificación de este mundo que ha construido en óleo sobre tela: "Me interesa muchísimo la relatividad de los puntos de vista, que está en cómo la propia Alicia habla con un gato que aparece y desaparece. Y también incido en la idea de between (entre) porque nos la marca el Estrecho, que no es ni ésta ni otra ni ninguna parte realmente".

La exposición podrá verse en los contenedores rojos de Alcultura hasta el 31 de agosto. Al artista se le nota su fascinación por el libro de Lewis Carroll. Explica que, al ser el autor norteamericano lógico y matemático, dio forma a una historia repleta de lenguajes contrapuestos y paradojas. "Y ese es precisamente el hilo conductor de mi obra", aclara Chema Cobo.

La muestra tendrá horario de visitas de 19:00 a 22:00 de martes a viernes. Está estructurada en tres series, que Chema Cobo desgrana. "Skin (piel) va cambiando de color, de piel, no hay mensajes fijos. Y las otras dos son Ghost mouth (boca fantasma) y Nothing to say (Nada que decir). Hago una sátira de lo que es el arte de hoy, donde todo el mundo busca explicaciones a las obras pero nadie las mira. O donde la gente cree que toma decisiones libres y con carácter cuando en realidad no hay otra opción para elegir", asegura.

Han sido varios años de ausencia del Campo de Gibraltar. Hubo distintas propuestas para que su obra volviera y finalmente no cuajaron. El tiempo de espera ha concluido. Chema Cobo y sus cuadros están de regreso y la posibilidad de saborear de nuevo a este pintor que hace pensar -y mucho- es inexcusable.