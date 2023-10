Agaden pide al Ayuntamiento de Algeciras y a la Junta que pongan freno al cementerio de animales en Pajarete

Agaden-Ecologistas en Acción reclama al Ayuntamiento de Algeciras y a la Junta de Andalucía que tomen medidas para acabar con el cementerio ilegal de animales, principalmente de caballos, que se ha creado en las inmediaciones de la barriada de Pajarete, muy cerca del centro comercial Puerta Europa.

"La entidad ecologista se muestra sorprendida ante la persistencia de la situación, tal y como ha denunciado el diario Europa Sur en varias ocasiones", exponen en un comunicado de prensa.

"El Ayuntamiento de Algeciras y la Junta de Andalucía son las administraciones que deberían velar para que estas prácticas no existan. Ya es conocido por todos la falta de Agentes de Medio Ambiente en el Campo de Gibraltar, pero eso no exculpa que, ante las denuncias de los propios ciudadanos, no se realice un seguimiento y se tomen medidas para solucionar problemas como los de Pajarete", añaden la asociación ecologista.

"Es por ello que, desde Agaden, nos hemos dirigido al Consistorio para pedir que actúe de manera urgente para reducir los riesgos para la salud y el medio ambiente causados por este cementerio ilegal, así como a la Junta de Andalucía por los vertidos, el tendido eléctrico y la posible identificación de estos animales", anuncia la nota.

Cerramiento y vigilancia de la parcela

Prosigue el texto que la "desidia" del Ayuntamiento de Algeciras "no sorprende" a los ecologistas por el hecho de que, siete años después de conocer esta situación, no se haya procedido a tomar medidas físicas -hecho que se constata por la continúa presencia de cadáveres en la zona-, sino que "simplemente se procediera a limpiar y ponerlo en conocimiento de la Policía Local".

"Lo sucedido en el Pajarete es un acúmulo de problemas debido al mal definido como muladar. El abandono de cadáveres o animales moribundos provoca la llamada de carroñeras que vienen a alimentarse y que, a su vez, mueren por causa de los tendidos eléctricos. La descomposición de cadáveres provoca lixiviados que llegan al arroyo y contaminan las aguas, al mismo tiempo que puede provocar problemas sanitarios graves. Es un acúmulo de errores que podrían perfectamente ser evitados si se llevara un control permanente en la zona, con el cerramiento de la parcela y frecuente vigilancia", como han solicitado desde Agaden al Ayuntamiento.

De forma paralela, los ecologistas han solicitado a la Junta de Andalucía, en concreto a la Delegación de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y a la Delegación de Salud, que tomen medidas por la contaminación de las aguas del arroyo, "así como que se proceda, en caso de ser posible, a comprobar la identificación de los equinos, ya que los ecologistas están seguros que alguno de estos animales tienen su correspondiente chip, como marca la normativa en esta materia".

Añade Agaden que en las zonas anexas existen varios vertederos de escombros "que también deben ser limpiados y retirados por el Consistorio para que la zona no se siga convirtiendo en un gran basurero con los consiguientes perjuicios ambientales y de salubridad".

Finalmente, la solicitud de modificar el tendido eléctrico de aéreo a soterrado es otra de las solicitudes realizadas por Agaden-Ecologistas en Acción ante desarrollo sostenible de la Junta de Andalucía, "ya que de esa forma, y tal como ya denunciaron los agentes forestales, se evitaría la electrocución de aves y, de manera indirecta, la propagación de incendios", concluye esta asociación.