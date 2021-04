Adelante Algeciras celebra el informe desfavorable de la Junta hacia el proyecto de una gasolinera en La Granja

Adelante Algeciras ha mostrado su satisfacción ante el informe de evaluación de la Junta de Andalucía que considera inviable la instalación de una gasolinera en la calle Mimosas de la barriada algecireña de La Granja. La formación ha valorado "muy positivamente" que el gobierno andaluz "dé la razón a su advertencia" de que el proyecto podría ser dañino para la salud de los vecinos, que también habían mostrado su rechazo al mismo.

“Para Adelante Algeciras la inviabilidad del proyecto era evidente y así lo manifestamos junto a los vecinos y vecinas de La Granja, ya que entendíamos que la instalación de esta estación de servicios en una zona rodeada de viviendas iba a provocar efectos negativos para la salud de los residentes debido al aumento de ruidos, a la contaminación lumínica y a los gases tóxicos y desagradables para la salud derivados del hidrocarburo”, ha señalado la concejala de la formación, Leonor Rodríguez.

Sobre este asunto, la edil ha valorado de manera muy positiva que el informe de evaluación elaborado por la Junta de Andalucía dé la razón a las reivindicaciones tanto de Adelante Algeciras como de los residentes en esta barriada al determinar que este proyecto no ofrece garantías de que no afectará a la salud de las personas.

Asimismo, Rodríguez ha recordado que el pasado mes de diciembre su grupo municipal ya presentó alegaciones en contra de que el equipo de gobierno otorgara la licencia de obras para la construcción de esta estación de servicios, sin que fueran tenidas en cuenta por el equipo de gobierno.

Por otra parte, la edil ha advertido de que “ésta ha sido una batalla ganada, pero no la guerra, porque la ley que simplifica el trámite de apertura de nuevas gasolineras, que data de 2013, y es la que ha provocado la proliferación de este tipo de instalaciones, aún sigue vigente”.

“Adelante Algeciras asume que el Ayuntamiento no puede contravenir la legislación estatal pero tiene una herramienta en sus manos que es el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y precisamente sobre este asunto presentamos una moción en el pasado pleno para que se modificara de modo que no se pudieran ubicar gasolineras a menos de 50 metros de un edificio residencial. Por desgracia, esta propuesta no fue aprobada por los votos en contra del Partido Popular y Ciudadanos”, ha lamentado Rodríguez, quien ha añadido que la aprobación de esta moción hubiera servido para que futuros proyectos no generaran la incertidumbre que han padecido los vecinos de La Granja durante todo este tiempo.

“Solo nos queda felicitar a los vecinos y vecinas de La Granja por la gran labor realizada para frenar este proyecto y anunciar que seguiremos expectantes y pendientes ante posibles futuros proyectos de gasolineras en núcleos urbanos que puedan ser nocivos para los vecinos y vecinas de Algeciras”, ha concluido la concejala de Adelante.