Adelante Algeciras denuncia el "deterioro" de la estación de autobuses

Adelante Algeciras ha criticado la "ausencia de higiene" de las instalaciones de la estación de autobuses de San Bernardo de Algeciras. Según ha declarado la formación, "en los aseos falta papel higiénico, no funcionan los secamanos que además están oxidados y donde antes había un lavabo de señoras y un urinario de caballeros, solo queda un hueco".

El grupo municipal ha solicitado al alcalde, José Ignacio Landaluce, que "intervenga en este asunto y ponga todos los medios necesarios en las actuaciones que verdaderamente representan la imagen de la ciudad si quiere seguir vendiendo una Algeciras Capital".

Adelante Algeciras ha lamentado "que la estación no es apta para minusválidos". La formación explica que la rampa, debido a su grado de inclinación, "no es apropiada para el uso de una silla de ruedas. Además carece de una segunda barra de sujeción para el impulso de la silla por parte del usuario que se desplace en ella. Tampoco funciona el ascensor y el baño de minusválidos no se encuentra en las condiciones que debería: tiene la tapa de la cisterna rota y la puerta no se abre del todo, lo que impide la entrada de una silla de ruedas".

"Las pantallas de la entrada parece que tienen problemas de funcionamiento y la instalada en los andenes permanecen apagadas. Además, los carteles informativos que se exponen en el recinto solo están en castellano, ni siquiera aparece en otros idiomas la información relativa a las normas Covid", indica el partido.

La formación lamenta que las taquillas permanezcan cerradas a partir de las 17:00, "por lo que ningún usuario a partir de esa hora puede adquirir un billete o recibir información", indica el comunicado. El grupo ha demandado que acerca de las medidas del Covid-19, "no hay en todo la estación de autobuses ni un solo expendedor de gel hidroalcohólico".

En palabras de Ana Ortiz, coordinadora del grupo municipal, "una ciudad cercana a 125.000 habitantes, puerta con África y Europa, no puede permitirse tener una estación de autobuses en estas lamentables condiciones, que desde luego, no está a la altura de lo que la ciudad y sus usuarios se merecen".

"No sirve de nada intentar promover turísticamente Algeciras cuando nuestra estación de autobuses presenta un aspecto general de desidia y abandono ofreciendo una pésima primera impresión de lo que es nuestra ciudad a los viajeros que llegan a través del autobús", ha finalizado Ortiz.