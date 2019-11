Agricultores cumplen su "palabra": sin berenjena ni pimiento indefinidamente

Más información Comienza el pulso: los agricultores no suministrarán berenjena ni pimiento desde el lunes

Dicho y hecho. Desde hoy, los agricultores que se han sumado al movimiento en defensa de unos precios justos en el campo han cumplido con su ‘amenaza’ y han cortado el suministro de berenjena y pimiento debido a las bajas cotizaciones que están registrando ambos productos desde que empezara la presente campaña.

De hecho, la asociación recién creada y derivada de este movimiento, ‘Unión de Agricultores Independientes’ (que a priori mañana se constituirá como tal con la firma de estatutos), ha lanzado un llamamiento a todos los productores de la provincia para que, de forma indefinida y hasta obtener una respuesta para conseguir unos precios de esos cultivos que superen los costes de producción: no corten, vendan ni comercialicen a alhóndigas, cooperativas y demás puntos de venta.

Pese a todo, estos apuntan a que “cada uno es libre de acudir a su centro de venta habitual para informar y animar a sus vecinos agricultores a apoyar nuestra causa, siempre pacíficamente y sin violencia”.En este contexto, las redes sociales están siendo un hervidero de comentarios acerca de esta problemática, y la mayoría de ellos están mostrando su apoyo incondicional a esta medida nacida casi de manera espontánea, que ha ido cogiendo fuerza con el paso de los días hasta convertirse en un movimiento sin precedentes en el campo almeriense. Además, las redes de mensajería instantánea como Whatsapp y Telegram se han convertido en el principal vehículo para trasladar las acciones que se plantean y movilizar al mayor número de agricultores posible que se quieran sumar a estas iniciativas.

Precisamente, en este momento, está circulando por redes sociales un vídeo en el que el portavoz de ‘Unión de Agricultores Independientes’, Joaquín López, o ‘Bernabé’, como todos lo conocen en el campo, visita a un productor de berenjena que cuenta su situación, que califica de “insostenible”, al igual que otros muchos cientos de productores de la comarca del Poniente.

"En estos momentos no puede cortar, puesto que el precio no llega a costear la mano de obra para este fin. Ahora mismo le cuesta el dinero llevarlas a algún almacén y las va a tener que arrancar”, explica el portavoz a pie de finca, donde se muestran unas berenjenas en mata con el calibre para salir al mercado. “De su trabajo y su sudor no come nadie más. Tiene dignidad y quiere que se valore más su trabajo y esfuerzo. Hoy me ha pedido que venga aquí a mostrar su situación y todos tomemos conciencia de esto”, explica ‘Bernabé’.

También este mediodía, y en paralelo, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha señalado en una visita en Roquetas de Mar (Almería) las dos órdenes en la que trabaja el Gobierno andaluz para dar apoyo a la comercialización de productos agroalimentarios como “mecanismos” adoptados por su departamento para “ayudar” a los agricultores a conseguir un “precio justo” por sus cosechas.

Así se ha manifestado la titular andaluza de Agricultura ante la reivindicación iniciada por Unión de Agricultores Independientes después de suspender el suministro de pimiento y berenjena de forma indefinida a las comercializadoras y alhóndigas. Crespo, quien ha incidido en que “en los mercados nadie manda” a la hora de fijar los precios, ha reconocido el “gran esfuerzo” del sector de frutas y hortalizas en materia de “innovación” para conseguir la “mayor calidad” de su género, por lo que merece “un precio justo por lo que está produciendo”. Para lograr dicho objetivo, explica que la Junta pretende publicar en estos próximos días una orden para la integración de empresas que permita “la unión para vender” y otra orden que regule “una plataforma de comercialización conjunta” en la que las empresas no precisen integrarse para comercializar juntas sus productos. “Son dos líneas de actuación con tres y dos millones de euros que especialmente pueden incidir en frutas y hortalizas”.