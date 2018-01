Dimite por razones de salud la directora de Canal Sur Televisión y Radio

El director general interino de la RTVA, Joaquín Durán, ha informado hoy al Consejo de Administración de la dimisión presentada, por razones personales de salud, de Inés Alba, directora operativa de Canal Sur Radio y Televisión, como máxima responsable de los contenidos de medios. Su labor pasa a tener el relevo de la tercera persona en la cúpula actual, Pilar Vergara, directora de Estrategias y Antena. Y a su vez el cargo de Vergara, pasa al director de emisiones y continuidad, José Antonio del Saz, que asume así la responsabilidad de la parrilla televisiva.

Durán hizo público su agradecimiento a Inés Alba "por su destacada e importante aportación a la gestión de la empresa durante la última década en distintos puestos directivos, por su compromiso, colaboración y alto nivel de entrega y profesionalidad". Alba era directora de Canal Sur Radio desde que Durán se incorporara a la dirección interina como sustituto del dimitido Pablo Carrasco en marzo de 2013. Durán era director entonces de Canal Sur Radio y Alba su segunda de a bordo. Al cabo de cinco años la RTVA sigue en manos de un relevo provisional y sin llegar a un acuerdo las formaciones políticas para que en el consejo estén representados Ciudadanos y Podemos, mientras PP y PSOE mantienen una representación mayor a la que les corresponde. Canal Sur Televisión no llega ya al 9% de cuota mensual mientras Canal Sur Radio, la cadena generalista, se encuentra en el peor momento de audiencia de los últimos diez años según el EGM.

Inés Alba, por su parte, se ha despedido en una carta destacando su voluntad de haber trabajado "con entusiasmo, amor a nuestra tarea, respeto a todo el equipo y lealtad a la misión encomendada como servicio público, vital para una Andalucía fuerte, plural, diversa e igualitaria”. Informa que su dimisión es sólo por razones personales: "tan alta responsabilidad exige unas condiciones de trabajo y de vida que mi salud no me permite mantener con el ritmo y fuerza que he venido aplicando y que creo son necesarias. Quedo por lo tanto a disposición de la dirección con el propósito de seguir siéndole útil a la organización”, ha sido su despedida.