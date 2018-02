"El tópico confunde el hedonismo con la holgazanería"

-¿de dónde viene esta creencia de que el andaluz no da un palo al agua?

-Como casi todos los tópicos de todos los pueblos de España tiene su origen en el Siglo de Oro, pero en el caso del andaluz vago y gracioso se refuerza mucho en la literatura del siglo XIX.

Hay quien desprecia la búsqueda de la belleza y para el andaluz ésa es su seña de identidad"

-Entonces se lo tenemos que 'agradecer' al romanticismo.

-Sin duda hizo mucho por su consolidación la visión del viajero romántico que describía a un andaluz sucio, semitumbado, siempre con una guitarra y con su charla graciosa.

-Ha habido tiempo y se han dado motivos para desmentirlo.

-Es difícil deshacer un tópico que, además, pesa porque es una etiqueta hasta de consumo interno por mucho que llevemos luchando contra ella tanto tiempo. Pero cuando chocan universos culturales todo se simplifica. El tópico confunde el hedonismo, la búsqueda del placer, que es cierto que es muy acusada en el sur como demuestran nuestras fiestas, con la holgazanería. El andaluz, antropológicamente, tiene un gusto por el mundo sensorial que no existe en otras culturas.

-Parece, por tanto, que el andaluz tuviera que sentirse mal por pasárselo bien.

-Sí, el equívoco puede llegar a que nos planteemos qué estoy haciendo mal para pasármelo bien, lo que es absurdo. La frase correcta es qué estoy haciendo mal para pasármelo mal. Hay quien desprecia la búsqueda de la belleza mientras que en Andalucía esa búsqueda, a través del arte, es la verdadera seña de identidad y de la que debemos sentirnos orgullosos.

-Pero además existe una subespecialización por la cual el gaditano es más vago y más gracioso que el resto de los andaluces. Ahí están las declaraciones de su paisano cordobés.

-Esta subespecialización, como usted dice, es mucho más reciente. No creo que tenga más de 40 o 50 años y no sé si estará relacionada con el impulso que ha tomado el Carnaval, que a todos nos encanta. Pero si uno busca fuentes documentales del tópico no hallaremos diferencias entre un malagueño, un gaditano o un sevillano.

-¿En su época en el Ministerio de Trabajo detectó algo del tópico manejando los grandes números?

-En una Administración se trabaja con instituciones y lo único que detecté, es cierto, es que los ayuntamientos gaditanos, sevillanos y onubenses eran los que peor pagaban a la Seguridad Social, pero eso no tiene nada que ver con la flojera de los trabajadores andaluces.

-Ha trabajado fuera de Andalucía. ¿Algo que reseñar?

-Tenemos una ventaja. La forma de nuestra habla es más metafórica y da más recursos. En el mundo laboral fuera de Andalucía el andaluz es un trabajador muy valorado.