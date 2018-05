Un tercio de los alumnos de la UCA abandona antes de terminar

La Universidad de Cádiz tiene un cartel adecuado a la hora de ser elegida, aunque no es de las que más gasta por alumno; tiene un buen registro de patentes, pero no demasiado actividad investigadora; no acaba de despegar competitivamente en máster, aunque sus índices de aprobado son altos; no es demasiado fácil aprobar el grado y avanza en la relación con el mundo de la empresa. En definitiva, luces y sombras. No es de la mejores, pero tampocod e las peores. Esta sería una fotografía apresurada a la vista de los datos recién conocidos de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) en su esperado ranking sobre la universidad española que, una vez más, sitúa a las universidades catalanas por encima del resto y a las andaluzas a la cola en la mayor parte de los aspectos estudiados, que suman 948 titulaciones y trece áreas de conocimiento de más de 80 centros de educación superior.

En número de alumnos (los datos son del curso 2015/16)la Universidad de Cádiz es la 25 de España. En ella están matriculados el 1,4% del total de los universitarios españoles (la población de Cádiz con respecto a la nacional es un 2,6%). Es decir, es una universidad que está en la franja alta. No sale mal parada a la hora de venderse en lo que se refiere a grados. Tiene más demanda que oferta (es la número 21 en demanda y la 29 en primera opción) y no es una universidad masificada ni tampoco desertizada. Su tasa de ocupación es del 92% (en Andalucía Jaén es la que tiene una tasa de ocupación más baja -77%- y Málaga la más alta -101%-). La tasa de adecuación, que se saca por el número de alumnos que logran entrar en su primera opción académica, es de un 64%, lo que no la pone entre las fáciles para elegir, ya que ocupa el puesto 42. En Andalucía es Málaga donde se tiene más posibilidades de entrar a la carrera elegida con un 69%.

1.069Euros Son los que ingresa por alumno la UCA, la penúltima de España por este concepto1,4%De la población universitaria en la UCA siendo una provincia con un 2,6% de los habitantes

Su razonable aceptación no se corresponde con el esfuerzo inversor. La UCA trata de ajustar sus números, donde sale bien parada en el estudio, pero lo hace a costa de situarse en el puesto 42 de gasto corriente por alumno: 5.899 euros frente a una media nacional de 7.186 euros, aunque también es cierto que el ingreso por alumno es de 1.069 euros, la penúltima de España que menos ingresa en este concepto.

Esto es el grado, pero en el posgrado su situación cambia radicalmente. De este modo, en masteres oficiales (tiene 50) cae en picado su posición en el número de matriculaciones y baja hasta el puesto 50 con 1.290 matriculados. Frente a ese 1,4% del total de matriculados en grados, el peso de los máster de la UCA cae hasta el 0,8% y sólo logra que un 14,7% de los que logran el grado accedan a uno de los máster que oferta. Por hacer una comparación cercana, la de Córdoba está a ala cabeza de Andalucía consiguiendo que un 30% de sus alumnos graduados apueste por sus máster. En cuanto a número, otra comparación cercana: la Pablo Olavide de Sevilla, con la mitad de matriculados de grado, supera en matriculaciones de máster a Cádiz (1.422).

Ahora mismo buena parte de la supervivencia de las universidades tiene que ver con este 'producto' académico y es una batalla que la UCA quiere dar y, de hecho, en sólo dos años, ha aumentado en más de 300 matriculados, aunque su posición en el ranking CYD sólo ha subido un puesto. En esta tarta juegan un papel principal las privadas andaluzas, que tienen un 32% del 'mercado', cuando en los grados sólo cuentan con el 16% de los alumnos universitarios de la región. El grado es para la pública y el máster, mucho más rentable, para la privada.

Todo esto sucede pese a que el porcentaje de aprobados en este posgrado es muy alto, más del 94%, lo que le sitúa en el puesto 18 de las universidades españolas en las que hay más posibilidades de sacar este título adelante. Consecuentemente, el abandono de los matriculados en máster es bajo, uno de los más bajos de España: no llega al 9%. Un 91% de los alumnos que empiezan un máster de un año acaban en un año. En Córdoba fracasa nada menos que un 63%, la tercera de España más dura, lo que convierte sus máster en algo muy preciado.

Pero todo lo que tiene la tasa de rendimiento de alta en Cádiz paras los máster, lo tiene de complicado para el grado, donde da la cara el abandono de la educación superior. Un 31% de los alumnos matriculados en los tres primeros años de grado abandona y es que aquí la tasa de aprobados desciende al 78%. En lo que es la tasa de adecuación, es decir, los alumnos que finalizan la titulación el tiempo teórico previsto, el porcentaje es de un 30,4%. Son los alumnos que empiezan un grado de cuatro años y lo sacan en cuatro años. Son pocos (es la número 48 de España), pero se mueve en los márgenes de toda la Universidad andaluza.

Sin embargo, lo que preocupa a los profesionales de la UCA de este ránking se encuentra en otro apartado, el de la investigación. Investigación es prestigio y ahí la UCA no sale bien parada por la investigación del CYD. En número de publicaciones científicas en el periodo entre 2011 y 2015, que es el que analiza este estudio, la Universidad de Cádiz se encuentra en el puesto 40 de las 60 que han aportado información, pero cae al puesto 52 si se saca la ratio entre el personal investigador a tiempo completo y su producción. De estas publicaciones se analiza su nivel de impacto, donde se vuelve a estar en un nivel muy bajo, en el puesto 55 de 60. Pero curiosamente sube hasta veinte puestos en el ranking si se analiza lo que se denomina como "excelencia con liderazgo", que hace referencia a aquellas publicaciones que pertenecen al 10% de las que más citas han recibido en su campo. Es decir, de la publicación científica de la UCA hay una pequeña parte muy buena e influyente. Otro dato es cómo envejece el personal investigador: el 12% tiene más de 60 años. Hace dos años era un 9%.

También destaca la UCA en la solicitud de patentes. Está en los puestos más altos de las universidades española. Es la decimosegunda de España que en la última década más patentes nacionales solicitó y la octava si lo que se analizan son patentes internacionales.