El subdelegado 'ficha' como asesor a un investigado por enchufismo

No lleva ni un mes en el cargo de subdelegado del Gobierno en Cádiz pero pese a ello Agustín Muñoz ya puede presumir de haber generado una primera batalla política con los partidos de la oposición. Y esa disputa la abrieron el PSOE y Podemos, que ayer afearon al subdelegado con duras críticas que haya contratado como cargo de confianza, en concreto como jefe de gabinete, a Sebastián Ruiz, ex senador y que está siendo investigado por la Justicia por un presunto caso de enchufismo en el Ayuntamiento de Arcos del que sigue siendo concejal.

La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, reprochó al PP que "sitúe en un puesto de tanta relevancia pública a una persona que está implicada en un escandaloso caso de enchufismo laboral en el Ayuntamiento de Arcos". Así, recordó que Sebastián Ruiz "ya ha ido a declarar ante el juez y la causa sigue viva, sin que haya variado su situación procesal como investigado por lo que el PP debería de mantener las cautelas precisas".

Maese advirtió a Agustín Muñoz que "asumirá personalmente el coste de ese nombramiento, la responsabilidad de hacer la vista gorda ante la delicada situación y admitir que alguien que puede terminar condenado por un caso de enchufismo laboral pueda dirigir una institución". "La verdad es que esperábamos otro estilo pero esta situación apunta a que vienen tiempos de más sectarismo del PP", apostilló Maese.

En una línea parecida se posicionó Podemos que, en boca de José Ignacio García, miembro de su equipo provincial, dijo que este nombramiento "es, por desgracia, una muestra más de cómo los partidos del régimen, el PP y el PSOE, ningunean a nuestra tierra". "El hecho de que el PP escoja como asesor a un concejal investigado por enchufismo deja muy a las claras que a este partido sólo le interesa lo público para gobernar manteniendo los privilegios de unos cuantos a costa de la mayoría", añadió el dirigente de la formación morada.

La réplica a estas críticas vinieron por parte del vicesecretario provincial del PP, Jorge Vázquez, quien dijo que el PSOE "no tiene credibilidad para dar lecciones de moral". "Los socialistas se olvidan que han colocado a Angelines Ortiz, investigada en el caso Bahía Competitiva, en un organismo vinculado con la Junta de Andalucía, financiado con dinero y utilizado para otras contrataciones de personas próximas al PSOE en esta misma empresa, según publicaron medios de comunicación", subrayó Vázquez, quien recordó igualmente que la gerente de la Agencia IDEA, Rosa Mellado "permanece en su puesto pese a estar imputada" en el mismo caso Bahía Competitiva y que la ex alcaldesa socialista de Arcos y otros cinco ex ediles han sido condenados por irregularidades urbanísticas "sin que el PSOE haya dado aún explicaciones".